ثاني الزيودي ووزير خارجية كوستاريكا يبحثان سبل التعاون

المصدر: دبي - وام

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بحث معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، والدكتور أرنولدو أندريه تينوكو، وزير الخارجية والعبادة في جمهورية كوستاريكا، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين في المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، ومن أبرزها التجارة والاستثمار والبيئة والعلوم والتكنولوجيا والابتكار والطاقة المتجددة وريادة الأعمال والسياحة.

حضر الاجتماع - الذي عقد على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2023، المنعقدة في دبي تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل» - روضة محمد العتيبة سفيرة الدولة لدى جمهورية كوستاريكا، وجمعة محمد الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد.

وأكد معالي الدكتور الزيودي أن القمة العالمية للحكومات التي تدخل عقدها الجديد مع انطلاق دورتها الحالية 2023 تعد منصة متفردة في بناء مستقبل أفضل للبشرية من خلال دفع الجهود الدولية وتبادل الخبرات للنهوض بالقطاعات الحيوية التي تسهم في تحقيق مستقبل مزدهر للإنسانية جمعاء.

فرصة

وقال معاليه: إن الدورة الحالية من القمة تشكل فرصة مهمة لمناقشة آفاق النمو الاقتصادي العالمي، وسبل الارتقاء بمعدلاته وكيفية مواءمة النجاحات الاقتصادية مع الأبعاد الاجتماعية والإنسانية.

وأضاف: «تشهد العلاقات الثنائية بين الإمارات وكوستاريكا تطوراً مستمراً في مختلف المجالات، وهو ما يعكسه تبادل الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين البلدين، وآخرها زيارة رئيس جمهورية كوستاريكا لدولة الإمارات في ديسمبر 2021، والتي ساهمت في تعزيز الشراكة القائمة بين الدولتين، حيث شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات في القطاعات الحيوية لاقتصاد البلدين الصديقين».

وتابع معاليه: «بلغ إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 216 مليون درهم (58.7 مليون دولار أمريكي) خلال عام 2022 بنسبة نمو 19.3 % مقارنة مع عام 2021».

وبحث الجانبان خلال الاجتماع أهمية مواصلة الجهود المشتركة لاستكشاف مزيد من فرص التعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الأولوية على المستويين الحكومي والخاص في البلدين، كما ناقش الجانبان الفرص الاستثمارية الواعدة وفتح قنوات جديدة للتواصل بين المستثمرين والشركات، بما يسهم في دفع اقتصاد البلدين قدماً ويرسخ من قوة ومتانة العلاقات الثنائية. وتتركز استثمارات الشركات الإماراتية في كوستاريكا في قطاعات خدمات تكنولوجيا المعلومات والسياحة وتجارة التجزئة والدعاية والإعلام والعقارات والطاقة المتجددة والنقل الجوي واللوجستي.

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