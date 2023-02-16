«وام» تسلط الضوء على تعزيز الشراكات للتعامل مع تحديات المناخ

المصدر: دبي ـ وام

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نظمت وكالة أنباء الإمارات «وام»، طاولة مستديرة بعنوان «مستقبل وكالات الأنباء الحكومية ووسائل الإعلام» ضمن فعاليات اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات في دبي، شارك فيها ممثلون عن مختلف وسائل الإعلام العربية والعالمية، وتناولت موضوع «تعزيز الشراكات الثنائية التي تستهدف التعامل مع تحديات التغير المناخي».

وقال محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»، إن القمة العالمية للحكومات تمثل فرصة مهمة لوكالات الأنباء الإقليمية والعالمية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات الإعلامية حول التحديات التي يمر بها العالم ومنها قضية التغير المناخي، وسبل تعزيز الاستدامة والحفاظ على البيئة، داعياً إلى إنشاء تحالف إعلامي من أجل صياغة محتوى إعلامي يستهدف توعية الجماهير في المجتمعات المختلفة حول تحديات المناخ.

وأضاف أن تحدي التغير المناخي يمثل أزمة عالمية لما لها من تداعيات وتحديات شاملة لمختلف دول العالم، مؤكداً أن مؤتمر «كوب 28» والذي تستضيفه الإمارات العام الجاري، يعد فرصة لتوحيد الجهود الدولية وتعزيز المبادرات المشتركة ورسم خارطة طريق لمستقبل تداعيات تغير المناخ.

مفاهيم

وناقشت الطاولة المستديرة، سبل تعزيز العمل الإعلامي البيئي وصياغة المفاهيم التي تخص القطاع البيئي عن طريق استخدام لغة خطاب جديدة وبسيطة، فضلاً عن محتوى إخباري يسهم في خلق رأي عام يعي ما يمر به العالم من تحديات تخص التغير المناخي.

بدوره دعا محمد اليامي المدير العام لاتحاد وكالات أنباء منظمة التعاون الإسلامي إلى الالتزام بالمهنية والاعتماد على المصادر الموثوقة والتعامل مع القضايا المناخية، إضافة إلى فهم احتياجات المجتمعات عن طريق قصص صحفية تلائم البلدان المختلفة.

من ناحيته أعرب عبدالله بوحجي مدير عام وكالة أنباء البحرين، عن تأييده لفكرة إصدار نشرة علمية متخصصة في وكالات الأنباء العربية والعالمية.

وأشارت الدكتورة فاطمة السالم المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية، إلى أهمية التوعية البيئية خاصة في دول الخليج عن طريق احتضان الإعلام الرسمي والحكومي لقضية المناخ، وإعداد شخصيات متخصصة للتحدث عن القضية، علاوة على الاهتمام بالمحتوى الإعلامي المتوازن وتبسيط المحتوى العلمي.

وأكد الدكتور فريد آيار الأمين العام لاتحاد وكالات الأنباء العربية «فانا»، على ضرورة تأهيل وسائل الإعلام عن طريق دورات متخصصة في القطاع العلمي لوكالات الأنباء العربية للتعاطي مع التحديات المناخية، داعياً إلى إعداد نشرة علمية متخصصة في القطاع العلمي.

من جانبه، أكد نجيب قويعة الرئيس التنفيذي لمدينة موريشيوس للإعلام، أهمية إنتاج محتوى علمي يسهم في تغيير سلوك المجتمعات، مشدداً على ضرورة تسليط الضوء على التحديات التي تواجه القارة الأفريقية وتحفيز القنوات العالمية لتناول قضاياها.

وعي

وأشارت تشانج لي، المدير التنفيذي للمكتب الإقليمي لمجموعة الصين الإعلامية للشرق الأوسط، إلى أهمية رفع الوعي البيئي بين مختلف شرائح المجتمع عبر وسائل الإعلام الحديثة من خلال تبسيط المعلومات الخاصة بالمفاهيم البيئية المعقدة.

من ناحيته أوضح محمد أونازير الرئيس التنفيذي لمجموعة «مترو تي في ميديا» - أندونيسيا، أهمية القضايا البيئية وضرورة التركيز على تطوير المناهج التعليمية بالشكل الذي يسهم في تعزيز وعي الأجيال الجديدة بمثل تلك القضايا المحورية.

تثقيف

أشار أدريان ويلز، المدير العام لشركة إينكس الإعلامية في لوكسمبرغ، إلى أهمية تثقيف العاملين في مجال الصحافة البيئية عبر دورات تدريبية متخصصة تتيح لهم عرض القضايا البيئية بشكل مباشر، مشيداً بالدور القيادي الذي تلعبه الإمارات في التصدي لقضايا التغير المناخي.

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