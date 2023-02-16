نائب رئيس أوغندا ورئيسا وزراء تونس ورواندا يزورون متحف المستقبل

المصدر: دبي- البيان

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زارت جيسيكا ألوبو نائب رئيس جمهورية أوغندا، متحف المستقبل، أول من أمس، وتعرفت خلال جولة بأقسام المتحف على جهود المتحف للمساهمة في صنع مستقبل أفضل للبشرية، واطلعت على أبرز معالم المتحف، وأبدت إعجابها بالتصميم المميز، والدور الحيوي الذي يلعبه المتحف في تشكيل المستقبل وتصميم أفكاره.

جولة

كما زارت نجلاء بودن رئيسة وزراء الجمهورية التونسية وإدوارد نجيرينتي، رئيس وزراء جمهورية رواندا متحف المستقبل، واطلعا على أبرز معالم المتحف، وأعربا عن إعجابهما بالتصميم المميز، والدور الحيوي الذي يلعبه المتحف في تشكيل المستقبل.

وجرت زيارات الوفود من أوغندا وتونس ورواندا، على هامش زيارة القادة ورؤساء الحكومات إلى دولة الإمارات هذا الأسبوع، لحضور القمة العالمية للحكومات 2023، والتي تعقد في الفترة من 13 إلى 15 فبراير في دبي، تحت شعار «تشكيل حكومات المستقبل»، بحضور عدد من كبار المسؤولين الحكوميين حول العالم، ووجود العديد من قادة الفكر والخبراء العالميين وصناع القرار.

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