رئيس إندونيسيا: «كورونا» جعلتنا أكثر قدرة على مواجهة التحديات

المصدر: دبي - البيان

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أكد جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، أن جائحة «كوفيد19» قدمت لدول العالم الكثير من الدروس المستفادة، ومن بينها أننا أصبحنا أكثر قدرة على مواجهة مختلف التحديات، لافتاً إلى أن «العالم قبل ثلاثة أعوام وقبيل الجائحة، لم يكن مستعداً على الإطلاق لمواجهة هذه الظروف العالمية المستجدة.

وقد استفاد المجتمع الدولي كثيراً من هذه الأحداث، فيما ظهرت دروس يجب أن ننتبه لها ونتعلم منها، حتى يمكن للشعوب أن تعيش بسلام وأمن، ولذلك لا بد من تعزيز نماذج الحوكمة على الصعيد الدولي لتتكيف وفق الظروف والتبعات التي نتجت عن الجائحة».

تقدير

ووجه الرئيس الإندونيسي خلال كلمة رئيسية ألقاها عبر تقنية البث المباشر في اليوم الختامي لأعمال القمة العالمية للحكومات 2023، الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على نجاح القمة العالمية للحكومات 2023، مشيراً إلى أنها تستشرف بما تقدمه من فعاليات مستقبل العالم وسبل تقدمه، فضلاً عن تذليل تحدياته من خلال الرؤى والأفكار التي يقدمها أفضل النخب الفكرية العالمية في كل القطاعات.

تعاون دولي

وقال الرئيس الإندونيسي: «من أهم الدروس المستفادة من جائحة (كوفيد19) أنها كشفت عن أهمية الترابط والتعاون المشترك بين دول العالم وتأثيرهما على الجهود لمواجهة التحديات، حيث تبين أنه لا يمكن لدولة أن تكون بمفردها دوماً، وأن الأمان والسلم الدوليين، يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بتضافر جميع الجهود الدولية، وأن الأمن المشترك هو أولوية ولا بد من تعزيزه وترسيخه».

وأشار إلى أن «دول العالم تنقسم حالياً لكتل متعددة، وهذه التعددية ينبغي الانتباه لها والتعامل معها بمسؤولية، والتكاتف لتجاوز أي انقسام حتى يكون ذلك خطوة جيدة نحو إنقاذ العالم من تحدياته، كما ينبغي التخلي عن منهجية التفرد بالقرارات، خصوصاً إذا كان ذلك يتعلق بالتحديات الإنسانية التي تواجه العالم، وأكبر مثال على ذلك، كان آلية التعامل مع توزيع لقاحات فيروس كورونا على مختلف الدول».

حوكمة عالمية

وأوضح أن انعدام المساواة بين الدول أوجد صعوبة في التعامل مع التحديات العالمية المشتركة على كل المستويات والقطاعات، وأن هذه المواقف أثبتت أن الوقت قد حان لإيجاد حوكمة عالمية لمعالجة التحديات، خصوصاً بعد انتهاء الجائحة، وذلك تعزيزاً وتحقيقاً للمساواة بين الجميع.

وأكد الرئيس ويدودو أهمية تعزيز السلام والأمن الدوليين، ويجب أن يكونا أولوية مطلقة لكل حكومات العالم وقادته.

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