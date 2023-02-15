مؤسس منصة Impact theory: لا أنصح بالاكتفاء بالحياة الوظيفية فقط

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استعرض توم بيليو الشريك المؤسس لمنصة Impact theory، تجربته في القيادة والتي مكنته من تحويل طموحه إلى واقع ملموس، عبر التفكير بطريقة عملية وعلمية ومنهجية، دون الاكتفاء بالنظر لمجالات الشغف والدراسة فقط، الأمر الذي أهّله لإنشاء وامتلاك 3 شركات خاصة ناجحة في ثلاثة مجالات مختلفة، الأولى في مجال البرمجيات، والثانية في مجال الأغذية والتصنيع، والثالثة في مجال الإعلام.

وقال بيليو خلال جلسة رئيسية بعنوان «فن القيادة وتأثيرها على عالمنا» في ختام القمة العالمية للحكومات 2023: «لا أنصح بالاكتفاء بالحياة الوظيفية فقط، بل لابد من تعزيز الثقة بالنفس لكونها أبرز عوامل النجاح، وينبغي أن يضع كل شخص أهدافاً لكي يصبح الأفضل في مجال دراسته أو شغفه أو تجارته، الأمر الذي من شأنه أن يخلق بيئة تنافسية جاذبة للعقول والمواهب».

علامة فارقة

واستعرض بيليو قصة نجاحه التي بدأت عندما كان يبلغ من العمر 17 عاماً، حينما دفعته التحديات لتنفيذ أفكار جديدة ومبتكرة على الرغم من إمكاناته المحدودة، وبالفعل أنشأ ثلاث شركات ناجحة في مجالات مختلفة، وقد تعلم أن السعي لتحقيق أهداف استثنائية مع الشعور بالراحة والرضا عن النفس من أبرز عوامل النجاح.

وأشار إلى أن مختلف فئات البشر يمكن أن يحققوا النجاح في مجالات متنوعة، نظراً لما لديهم من قدرات فائقة على التأقلم والتكيّف والتغيير في آن واحد، حيث يمكن للشخص أن ينجح في ظل المحاولات المستمرة التي لا تعرف اليأس تحت أي ظروف أو ضغوطات.

أوقات استثنائية

وأضاف: نحن نعيش في أوقات استثنائية، تشهد تغيّرات وتطوّرات هائلة، لذا يجب علينا خوض تحدي النجاح عبر تكريس الجهود واختيار الأفكار والنظر لعوامل النقص ومحاولة معالجتها، وذلك يتطلب كماً هائلاً من الوضوح مع النفس، ومصارحة الذات بالتحديات لإيجاد حلول لها.

وتابع: إن التهرب من إيجاد حلول للتحديات وإنكار وجودها هو العدو الواضح والحقيقي لعدد كبير من البشر على مستوى العالم، كما يجب علينا إدراك أهمية التكرار في مختلف تفاصيل الحياة خاصة العملية، نظراً لأن الفشل ما هو إلا بداية للنجاح.

وأوضح أن الآلية المتبعة مع الملتحقين بمنصة Impact theory تتضمن 4 جلسات أسئلة وأجوبة مباشرة شهرياً، بالإضافة لتوفير أكثر من 50 دورة تدريبية بواقع 100 ساعة لكل دورة، بهدف تنمية الذات وتطوير مهارات الملتحقين في مختلف المجالات، فضلاً عن تقديم النصح والإرشاد لزيادة ثقتهم بأنفسهم.

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