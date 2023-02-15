رئيس الخدمات الحكومية لحكومة الإمارات: نجحنا في تقديم 300 خدمة حكومية استباقية

المصدر: دبي - وام

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قال المهندس محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات: إن منتديات وورش العمل التي احتضنتها القمة العالمية الحكومية شكلت منصة عالمية جمعت القيادات الحكومية من كل دول العالم من أجل تشارك الآراء والمقترحات والأفكار، واستشراف حكومات المستقبل، فضلاً عن تبادل أفضل التجارب والممارسات الحكومية.

وأضاف على هامش مشاركته بمنتدى الخدمات الحكومية في القمة العالمية للحكومات بدبي إن المنتدى شكل فرصة لتشارك الأفكار المبتكرة حول تصميم مدن المستقبل التي تعتمد على التكنولوجيا، عبر التطبيقات التي تسهل عمل الخدمات الحكومية، وسعادة المتعاملين.

قفزة نوعية

وأوضح رئيس الخدمات الحكومية لحكومة الإمارات، أن حكومة دولة الإمارات حققت قفزة نوعية في الخدمات الاستباقية، منها 300 خدمة حكومية استباقية و4 ملايين متعامل يستخدمون تطبيق الهوية الرقمية من أجل الحصول على الخدمات الحكومية الذكية، فضلاً عن أن 90 % من المتعاملين يفضلون استخدام القنوات الرقمية لإتمام الإجراءات الحكومية.

كان منتدى الخدمات الحكومية الذي استضافته القمة العالمية للحكومات خلال يومها الثالث قد بحـث آليات تصميم خدمات المستقبل، وتصور مستقبل الخدمات الحكومية القائمة على التكنولوجيا، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء ورواد الأعمال والمتخصصين العالميين في مجالات تطوير الخدمات والتكنولوجيا والرقمنة.

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