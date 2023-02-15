«إيدج» تستحوذ على حصة أغلبية في «ميلريم» للروبوتات

المصدر: أبوظبي-البيان

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أعلنت «إيدج» المجموعة الرائدة عالمياً في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، عن استحواذها على حصة أغلبية بنسبة في «ميلريم للروبوتات» الشركة الأوروبية المختصة في مجال تطوير الروبوتات والأنظمة المستقلة ومقرها إستونيا.

وتشكّل الحصة المستحوذة علامة قوية للمستثمرين الدوليين على الفرص القيّمة المتاحة في قطاعي التكنولوجيا المتقدمة والدفاع في إستونيا، كما تعتبر الصفقة أكبر استثمار أجنبي في قطاع الدفاع المتنامي فيها.

كما تتيح إضافة «إيدج» كمالكة جديدة لحصة الأغلبية في ميلريم زيادة الإنتاج، وتوظيف كوادر جدد، واكتساب معارف جديدة، وتوسيع نطاق محفظة منتجات الشركة بشكل كبير، كي تصبح شركة أقوى دولياً.

وتتمثل مهمة «ميلريم للروبوتات»، التي تأسست عام 2013، في توفير حلول روبوتية مبتكرة للبيئات الصعبة، حيث تختص في تطوير المركبات البرية الذكية غير المأهولة، وحلول الحرب الروبوتية، ومفهوم العمليات، وتحليل الحرب على مستوى العقيدة العسكرية.

امتيازات

وقال فيصل البناي، رئيس مجلس إدارة مجموعة إيدج: استثمار «إيدج» في ميلريم للروبوتات، الشركة المعروفة بريادتها في مجال الروبوتات والأنظمة المستقلة، سيوفر للطرفين امتيازات عديدة، كما يندرج ضمن الاستثمار الأمثل في مستقبل «إيدج» كونها تمتلك امتيازات عديدة من خلال التركيز على تطوير القدرات في مجالاتها المتعددة على نحو مستدام.

وأضاف: سيسمح لنا الاستثمار الآنف الذكر بتحقيق أهداف وطموحات لكلا الطرفين في سوق تنافسي ذات تنوع متزايد وعلى نحو قوي. وتهدف أيضا إلى توظيف التكنولوجيا وتبادل الخبرات الرائدة والفعالة بهدف تعزيز التعاون المشترك، وتزويد ميلريم بالدعم اللازم لتوسيع قاعدة مواردها ومهاراتها التشغيلية لتحقيق المزيد من النمو الدولي كجزء من ايدج، وبالمساهمة في نمو قطاع الدفاع السيادي في إستونيا على حد سواء.

وستحافظ «ميلريم للروبوتات» على مقرها في العاصمة الإستونية تالين، كما تدير الشركة مكاتب في فنلندا والسويد وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية، ويعمل بها ما يقرب من 200 موظف.

وستحصل «ايدج» بعد إتمام الصفقة على حصة الأغلبية في «ميلريم للروبوتات». ومن بين المساهمين الآخرين كراوس مافي - ويغمان، مؤسس الشركة، وكولدار فارسي، الرئيس التنفيذي، ومستثمرون إستونيون من بينهم موظفو الشركة كمساهمي أقلية.

فرصة فضلى

ومن جانبه قال كولدار فآرسي، مؤسس شركة ميلريم للروبوتات ورئيسها التنفيذي: أجرت ميلريم للروبوتات جولة استثمارية مكثفة تهدف إلى تأمين سبل لدعم المزيد من التوسع، وقدّمت لنا مجموعة ايدج، التي تضم 20 جهة مختلفة في قطاعي التكنولوجيا والدفاع عبر مجالات متعددة، أفضل فرصة لتحقيق تطلعاتنا بهدف تعزيز النمو الدولي، من حيث بصمتها، وتطوير حلولنا الرائدة للقطاع.

وأضاف: يشكّل استثمار إيدج في شركتنا شهادة رائعة على نجاح ميلريم للروبوتات، وتقييماً مشجعاً لتقدمنا حتى الآن، والمنتجات والتكنولوجيا التي طورناها.

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