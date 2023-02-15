شراكة بين «الياه سات» و«محمد بن راشد للفضاء» حول الاستشعار عن بُعد

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية المزود الرائد لحلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية عن توقيع مذكرة تفاهم مع مركز محمد بن راشد للفضاء، بهدف التعاون في مجال التسويق والاستخدام التجاري لبيانات الاستشعار عن بُعد وصور رصد الأرض لصالح عملاء «الياه سات» من الجهات الحكومية والشركات، بالإضافة إلى إمكانية التعاون في مجالات الأبحاث والتطوير والتصنيع داخل الدولة.

وبموجب الشراكة التي تعد أول تعاون من نوعه بين الجهتين، سيزود أسطول الأقمار الصناعية التابع للمركز شركة «الياه سات» بصور رصد الأرض وبيانات الاستشعار عن بُعد، والتي ستكون متاحة فيما بعد لعملاء الشركة الرئيسيين كجزء من محفظة الحلول الموسعة التي تقدمها «الياه سات» من خلال وحدة الياه سات للخدمات الحكومية.

وتُستخدم تقنيات الاستشعار عن بُعد وصور رصد الأرض في العديد من القطاعات للمساعدة على اكتشاف الظواهر الطبيعية والأنشطة البشرية ومراقبتها عن بُعد باستخدام مستشعرات مختلفة الأنواع، بما في ذلك الترددات البصرية والرادارية والراديوية. وتكتسب تقنيات الاستشعار عن بُعد أهمية كبيرة في تعزيز القدرات الوطنية نظراً لدورها في مجالات عديدة مثل الخرائط البيئية والتنمية الحضرية والسلامة العامة.

ومن المتوقع أن يبلغ حجم الطلب على بيانات الاستشعار عن بُعد أكثر من 100 مليون دولار في دولة الإمارات، وما يزيد على 400 مليون دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول العام 2027، في حين يُتوقع أن تصل قيمة السوق العالمي لبيانات الأجهزة البصرية ورادارات الفتحة التركيبية (SAR) لأكثر من 4 مليارات دولار.

وقال سالم حميد المري، مدير عام المركز: شراكتنا مع الياه سات، ستُدعم جهودنا المستمرة لبناء بيئة ملائمة لنمو قطاع الفضاء في الدولة والمنطقة، ونسعى دائماً لتعزيز مكانة الإمارات في قطاع صناعة الفضاء إقليمياً وعالمياً، حيث وتتوافق استراتيجيتنا مع هذا الهدف ونبحث دوماً عن فرص للشراكة بقطاع اقتصاد الفضاء، ودعم تطوره المتسارع.

وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات: تعكس هذه الاتفاقية أهدافنا المشتركة نحو تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والمساهمة في تأسيس إمكانات اقتصادية وطنية في القطاع الفضائي، كما تركز الياه سات على توسعة خدماتها في مجال رصد الأرض والاستشعار عن بُعد تماشياً مع استراتيجيتها الرامية لإيلاء الأولوية للقطاعات التي تتمتع بإمكانات واعدة للنمو.

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