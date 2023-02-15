«صحة أبوظبي» تتعاون مع «بن ميدسين» لتعزيز الأبحاث الطبية

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقّعت دائرة الصحة في أبوظبي مذكرة تفاهم مع كلية بيرلمان للطب بجامعة بنسلفانيا «بن ميدسين»، لتعزيز سبل التعاون المشترك في مجالات التعليم والأبحاث، وبرامج الابتكار لتطوير منظومة علوم الحياة للوصول لطرق علاج مبتكرة واكتشافات علمية جديدة.

وتعتبر «بن ميدسين»، واحدة من أكبر مراكز البحث الطبي في العالم، مع تركيز خاص على التعليم الطبي والبحوث الطبية الحيوية والتميز في رعاية المرضى.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الطرفان على تطوير الإمكانات البحثية وتطوير برامج جديدة، من شأنها دفع عجلة الابتكار بالقطاع، إضافة إلى إطلاق مركز إقليمي للابتكار في مجال الطب الدقيق.

وقال الدكتور جمال محمد الكعبي وكيل دائرة الصحة: تعتز الدائرة بالعمل جنباً إلى جنب مع الكوادر المتميزة في بن ميدسين، وتعاوننا معها يأتي بمثابة ترجمة واضحة لرؤية الدائرة، وإيمانها بأهمية التعاون البناء مع مختلف جهات الرعاية الصحية والأكاديمية، لتوفير منظومة شاملة، تتيح لكل الجهات بمختلف القطاعات، تكثيف جهودها ودفعها لتطوير حلول مبتكرة، متطلعين لجني ثمار هذا التعاون في مجال الابتكار وتكنولوجيا الرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي.

ومن جانبه، قال الدكتور جلين جولتون نائب عميد وأستاذ علم الأمراض والطب المخبري، ومدير مركز الصحة الدولية ببن ميدسين: على المستوى الدولي، أصبحت جامعة بنسيلفانيا رائدة بمجال الطب الدقيق والابتكار، ما أثمر عن أكثر من 20 دواء وعلاجات مصرح استخدامها من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في الخمس سنوات الماضية.

وأضاف: نتطلع لتطبيق خبراتنا وموارد الجامعة لتطوير منظومة الرعاية الصحية بأبوظبي، وبناء نموذج شراكة قوي، من شأنه تمكين الإمارة من تحقيق رؤيتها، لتصبح مبتكراً فعالاً في العلوم الطبية الحيوية، وتتصدر الجهود بالمنطقة لإحداث تأثيرات إيجابية على المستوى الدولي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز