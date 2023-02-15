«الطارق» توقع مذكرة تفاهم مع «هال» الهندية

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت شركة الطارق التابعة لمجموعة «ايدج» والرائدة في تطوير وإنتاج الذخائر عالية الدقة طويلة المدى «LR-PGM»، مذكرة تفاهم مع شركة هندوستان آيرونوتيكس «هال»، الرائدة في تصميم وتطوير وتصنيع وتوريد وصيانة الطائرات والمروحيات والمحركات ومعدات الطيران وإلكترونيات الطيران والملحقات ذات الصلة للأسواق العسكرية والمدنية.

وجرى توقيع المذكرة خلال معرض آيرو الهند 2023، أكبر معرض طيران في آسيا، والذي يقام في قاعدة يلاهاناكا الجوية في بنغالورو.

وبموجب مذكرة التفاهم، تستكشف «الطارق» جدوى دمج مجموعتها من الذخائر الموجهة بدقة طويلة المدى مع منصات «هال» لتعزيز مرونة المهام.

وقال ثيونيس بوثا، الرئيس التنفيذي لشركة الطارق: ستتعاون شركتنا مع هال لاستكشاف إمكانية التكامل من الذخائر المعيارية طويلة المدى والقابلة للاستخدام في جميع الأحوال الجوية ليلاً ونهاراً، مع طائرات هال ذات الأجنحة الثابتة، ومن خلال شراكتنا معها يمكننا تقديم للعملاء ذخائر طويلة المدى موجهة بدقة توفر نطاقات مواجهة أكبر مع مستويات سلامة معززة.

وأضاف: بالإضافة إلى ذلك، نتطلع إلى تقديم ذخائر معيارية طويلة المدى موجهة بدقة وفريدة من شأنها أن توسع وتعزز قدرة الضربات الجوية للمستخدم النهائي.

ومن جانبه، قال إس. كريشنا كومار، المدير التنفيذي لمركز أبحاث وتصميم الطائرات في شركة هال: «إن تكامل الذخيرة عالية الدقة وطويلة المدى سيحسّن من قوة ضربات طائراتنا المقاتلة. وسيقوم مركز أبحاث وتصميم الطائرات مع أصحاب المصلحة الآخرين باستكشاف إمكانات دمج الذخائر الموجهة بدقة طويلة المدى من الطارق مع الطائرات الهندية ذات الأجنحة الثابتة».

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