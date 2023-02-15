حمدان بن محمد: دبي تسعى لتوفير بيئة داعمة للشركات العالمية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، اليوم هيروشي ميكيتاني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة راكوتين، إحدى أكبر مجموعات التكنولوجيا اليابانية وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات التي اختتمت أعمالها اليوم في دبي.

واستعرض سمو الشيخ حمدان بن محمد مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة راكوتين أطر التعاون التي يمكن من خلالها دعم المجموعة في توسيع أعمالها في دولة الإمارات والمنطقة، مؤكداً حرص دبي ودولة الإمارات على إيجاد المزيد من أطر الشراكة الإيجابية الفعالة مع صُناع التكنولوجيا حول العالم في ضوء الرؤية الطموحة التي حددتها القيادة الرشيدة للمستقبل، والحرص على المشاركة بدور مؤثر في تشكيل ملامحه، والإسهام في دفع مسيرة التقدم التكنولوجي عالمياً.

وأشار سموه إلى إن دبي تسعى إلى توفير بيئة داعمة للشركات العالمية للاستفادة من فرص الاستثمار الهائلة التي تتيحها الأسواق سريعة النمو في المنطقة وما ورائها، مؤكداً مواصلة دبي مساعيها لتعزيز مساهمة التحول الرقمي في اقتصاد الإمارة كأحد الأهداف الرئيسية التي تضمنتها أجندة دبي الاقتصادية D33.

وقال سموه إن " دبي تسعى إلى توفير بيئة داعمة لترسيخ مكانتها كمركز للتقنيات الموجهة نحو المستقبل والابتكار والاقتصاد المتنوع القائم على المعرفة". وأضاف سموه أن "دبي ستواصل إقامة شراكات وعلاقات قوية مع الشركات العالمية لرفع القدرة التنافسية لصناعة التكنولوجيا في الإمارة، وتعزيز إسهامها في ابتكار مفاهيم ونماذج عمل تحولية في المجال التكنولوجي والاقتصادي، من خلال توظيفها التكنولوجيا الحديثة في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية.

وتشمل أعمال مجموعة راكوتين تقديم خدمات مالية ومحتوى رقمي وخدمات المراسلة والنشر الإلكتروني. ولدى المجموعة أكثر من 28000 موظف حول العالم، يعملون في 30 دولة ومنطقة، وتهدف المجموعة إلى مضاعفة مبيعاتها إلى 78.9 مليار دولار بحلول عام 2030.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز