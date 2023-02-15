"منتدى المرأة في الحكومة" يستشرف الدور المستقبلي للمرأة في المنطقة والعالم

المصدر: البيان

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برعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، وضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023 التي عُقدت أعمالها في دبي خلال في الفترة من 13 إلى 15 فبراير الجاري، عُقدت جلسة حوارية موسعة بعنوان "المرأة في الحكومة: صناعة المستقبل" وذلك في إطار فعاليات "منتدى المرأة في الحكومة".

تحدثت في الجلسة فخامة كيرستي كاليولايد، رئيسة جمهورية إستونيا السابقة، وسعادة منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وأدارتها الإعلامية مينا العريبي رئيسة تحرير صحيفة "ذا ناشيونال"، وتم خلالها مناقشة سبل تعزيز المشاركة الحكومية للمرأة في المنطقة والعالم واستشراف فرص تعزيز دورها المستقبلي في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات بما في ذلك دورها في الحكومات.

وأعربت سعادة منى المرّي عن تفاؤلها بدور المرأة في تشكيل أجندة المستقبل من خلال مساهمتها الفاعلة في قيادة العمل الحكومي في المنطقة والعالم، وقالت: "هناك اعتراف متزايد بأهمية التوازن بين الجنسين في الحكومة ومكان العمل. وهناك الكثير من المبادرات الدولية التي تفتح المجال أمام المرأة لتعزيز دورها في المناصب القيادية وصناعة القرار والابتكار في مختلف المجالات".

وأشارت سعادتها إلى أن نسبة خريجات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في دولة الإمارات أعلى بكثير من المتوسط العالمي، موضحة أن المرأة تمثل 61٪ من خريجي هذه التخصصات بجامعات الدولة، ما يعني أن التكنولوجيا لن تكون قطاعاً يهيمن عليه الذكور في المستقبل". وأضافت: "سنشهد المزيد من السياسات الداعمة التي تساعد النساء على التقدم في حياتهن المهنية. وأصبحت الكثير من الدول تدعم رائدات وقائدات الأعمال من خلال تمكينهن بالمهارات والمعرفة لتحقيق النجاح في المناصب القيادية ".

من جانبها، قالت فخامة كيرستي كاليولايد، الرئيسة السابقة لجمهورية إستونيا: "إن المزيد من الرجال على استعداد اليوم للاضطلاع بأدوار داعمة للمرأة "، مشيرةً إلى أنه "على الرغم من ذلك فإن العالم بحاجة إلى استعادة بعض التطور الذي تراجع خلال الجائحة، عندما انشغلت المرأة بصورة كبيرة برعاية أسرتها ".

وحول تعزيز دور النساء في تولي الأدوار القيادية في شركات القطاع الخاص، قالت كاليولايد إنها تفضل نظام الحصص المتبع في فرنسا، موضحة "أفضل نظام الحصص الفرنسي، الذي يقضي بفرض غرامات مالية في حال إذا لم تستوف حصة المرأة في مناصب المديرين التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارة".

ورداً على سؤال عن قدوتها في مجال القيادة، قالت سعادة منى المرّي: "صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هو قدوتي بل يمكنني القول أن سموه يمثل اليوم قدوة للملايين في دولة الإمارات والمنطقة والعالم... الفكر القيادي لسموه، والذي يتمحور حول الإنسان، يشكل منهجاً وأسلوباً مميزاً في القيادة، وهو مصدر إلهام للقيادات التي تسعى للتأثير وتحقيق التميز في مسيرة عملها.. فِكر سموه أيضاً يحفز الشباب ويدفعهم إلى السعي وراء طموحاتهم بكل السبل وصولاً إلى النجاح الذي يصبون إليه".

وأضافت سعادة منى المري: "لقد أظهر لنا سموه ما يمكن تحقيقه برؤية وتصميم والتزام تجاه أهله وشعبه... سموه يشارك رؤيته مع الناس ويلهمهم ، ويشجعهم على الشغف بالتميز والعمل بروح الفريق الواحد وصولاً إلى القمة.. فقد تعلمنا من سموه أن القيادة لا تتعلق فقط باتخاذ القرارات ولكن أيضاً بوضع رؤية تضافر الجهود وتمكّن الجميع وتدفعهم للأمام ".

ورداً على سؤال حول واقع التوازن بين الجنسين في المنطقة وفرص تعزيزه، قالت سعادة منى المرّي: "كلي ثقة بأن هذا الواقع سيشهد تطورا إيجابياً بسبب الجهود التي نراها اليوم والموجهة نحو تمكين المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين ليس فقط في مجال الحكومة ولكن أيضا في القطاع الخاص".

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين حرص خلال القمة العالمية للحكومات 2023 على تعزيز شراكاته العالمية ضمن استراتيجية عمله الهادفة لتحقيق ريادة دولة الإمارات وتأثيرها عالمياً في التوازن بين الجنسين وتعزيز حضور المرأة في المناصب القيادية والقطاع الاقتصادي، من خلال جملة من الفعاليات المكثفة، في حين حظيت جلسات وفعاليات كل من "منتدى التوازن بين الجنسين" و"منتدى المرأة في الحكومة" ضمن القمة برعاية سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة لملف المرأة والتوازن بين الجنسين، وانطلاقاً من حرص الدولة على مشاركة المجتمع الدولي الإنجازات والنجاحات التي حققتها في هذا المجال، وتأكيداً على نهجها المستدام في دعم الجهود الدولية الرامية لتسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالتوازن بين الجنسين وتمكين جميع الفتيات والنساء.

وقد ناقش المنتديان واقع وفرص تحقيق مزيد من التقدم في التوازن بين الجنسين والمشاركة الحكومية للمرأة في المنطقة والعالم من خلال جلسات حوارية شاركت فيها قيادات عالمية ومسؤولون من القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى ممثلي منظمات دولية صاحبة خبرات مميزة في سياسات النوع الاجتماعي.

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