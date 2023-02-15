محمد بن راشد يبحث مع رئيس وزراء أذربيجان الارتقاء بمختلف أوجه التعاون بين البلدين

المصدر: وام

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بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، و معالي علي أسادوف، رئيس وزراء جمهورية أذربيجان، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، سبل الارتقاء بمختلف أوجه التعاون بين البلدين وضمن كافة القطاعات الحيوية التي تدعم مستهدفات التنمية المستدامة للبلدين وتخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

وتناول اللقاء، الذي جرى اليوم على هامش أعمال اليوم الختامي للقمة العالمية للحكومات في دبي، مجمل العلاقات الثنائية وما تشهده من تطور مستمر في ضوء توافق الرؤى حول أهمية تعزيز روابط الصداقة عبر مسارات جديدة تسهم في الارتقاء بمستوى التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مختلف المجالات وبما يتسق مع الأهداف التنموية للجانبين، لاسيما في مجالات التبادل التجاري والسياحي والاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، فضلاً عن التطرق إلى مجمل المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

كما تم استعراض أهم أهداف النسخة العاشرة من القمة العالمية للحكومات التي انعقدت تحت شعار "استشراف مستقبل الحكومات"، بمشاركة لفيف من الرؤساء والقادة من حول العالم، سعياً إلى التوصل إلى حلول مبتكرة لمعالجة التحديات التي يواجهها العالم، وتصميم التوجهات الجديدة ومستقبل الحكومات بما يسهم في صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات.

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