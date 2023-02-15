محمد بن راشد: الدبلوماسية الإماراتية أثبتت نجاحها على مدار خمسين عاماً

المصدر: وام

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أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالنجاحات المستمرة والمشرفة للدبلوماسية الإماراتية في نشر رسالة دولة الإمارات التي ستظل على الدوام رسالة سلام وأمل وخير للعالم، وتأكيد مواقفها الثابتة حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية، فضلاً عن إسهامها في نقل صورة مشرّفة عن التجربة التنموية المُلهمة التي بدأتها الإمارات منذ أكثر من خمسة عقود، وتستمر في ترسيخ دعائمها بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، لتكون واحدة من أفضل دول العالم، برؤية مستشرفة للمستقبل وحرص أكيد على توثيق أواصر التعاون والشراكة مع العالم.

وقال سموه : "الدبلوماسية الإماراتية أثبتت نجاحها على مدار خمسين عاماً.. وتواصل تميزها في خدمة أهدافنا الوطنية.. وثقتنا كبيرة في قدرة أبناء الإمارات على مواصلة نقل رسالتها الداعية إلى الوئام والتعاون والسلام بكل أمانة وتفانٍ إلى العالم".

ونوّه سموّه بالدور الحيوي والمؤثر الذي تضطلع به الدبلوماسية الإماراتية بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، والذي كان له بالغ الأثر في ترسيخ دعائم الريادة العالمية لدولة الإمارات، وتأكيد رسوخ روابطها مع كافة الدول الشقيقة والصديقة على أسس من التعاون والتفاهم والاحترام المتبادل.

جاء ذلك خلال لقاء صاحب السموّ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سفراء دولة الإمارات وممثلي بعثاتها التمثيلية في الخارج، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات 2023، وضمن اليوم الختامي للقمة التي انطلقت في دبي يوم الاثنين الماضي بمشاركة لفيف من قادة الدول ورؤساء الحكومات والمسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات الدولية والخبراء وقادة الفِكر من حول العالم.

وثمّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد خلال اللقاء الجهود التي يقوم بها السفراء وممثلو البعثات الدبلوماسية كلٌّ في موقعه في خدمة وطنهم وشعبهم، داعياً إياهم لمواصلة العمل على نقل الصورة الحضارية لدولة الإمارات وتأكيد نهجها الدائم في مد وتعزيز جسور التعاون وبناء وتطوير شراكات تخدم المصالح الوطنية العليا وتؤكد مكانة الإمارات في مصاف الدول صانعة المستقبل.

يُذكر أن "القمة العالمية للحكومات 2023" شهدت على مدار أيامها الثلاثة مشاركة 20 رئيس دولة ورئيس حكومة، وأكثر من 250 وزيراً، ولفيف من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وقادة الفِكر والخبراء الأبرز في العالم، وممثلي أكثر من 80 منظمة عالمية وإقليمية، حيث عُقدت النسخة العاشرة من القمة تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" وناقشت مجموعة كبيرة من الفرص والتحديات ودور الحكومات والقطاع الخاص في إيجاد حلول مبتكرة لها من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

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