سيف بن زايد: أسرة الإمارات هي الأولوية الأولى لرئيس الدولة

المصدر: البيان

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شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإلى جواره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، جلسة رئيسية للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بعنوان "الإمارات .. أسرة الجذور الراسخة و آفاق المستقبل" ضمن أعمال اليوم الثالث لـ القمة العالمية للحكومات. والتي أكد خلالها أن أسرة الإمارات هي الأولوية الأولى لصاحب السمو الشيخ محمد زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فعلى الرغم من انشغالاته ومسؤولياته الكثيرة، إلا أنه كان شديد الحرص على لقاء أبنائه في البرزة الأسبوعية، والقيام بزيارات لمساكن المواطنين.

وقال سموه: إن أسرة الإمارات تصدر الخير لملايين البشر على اختلاف ألوانهم وأعراقهم ودياناتهم من خلال المشاريع والمبادرات لذلك أصبحت محل ثقة من العالم كله.

وأضاف سموه أن حجم الثقة بأسرة الإمارات يؤكد بأنها نموذج الخيار الناجح، فهي الخيار الأول للشباب العربي، والخيار الأول لاستضافة آلاف الفعاليات، والخيار الأول عالمياً للمتميزين والأغنياء.

وأشار سموه إلى أن النظرة الثاقبة لقيادة الإمارات وثقتهم الكبيرة في أبنائها هي التي كانت وراء الموازنة الدقيقة للمعادلة الصعبة بين النفط والبيئة بتكليف معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بمهمة الرئيس المعين للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" التي تستضيفها دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023م.

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