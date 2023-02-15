غوتيريش: مهمة القمة العالمية للحكومات أكثر حيوية من أي وقت مضى

المصدر: دبي - البيان

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أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في كلمة رئيسة ألقاها عن بُعد ضمن القمة العالمية للحكومات 2023 التي تختتم أعمالها في دبي اليوم، ضرورة العمل المشترك لمواجهة التحديات العالمية.

وهنأ في بداية الكلمة بمرور 10 أعوام على انطلاق القمة العالمية للحكومات، قائلاً: «على مدار العقد الماضي، قمتم بإنشاء منصة عالمية للمساعدة على تشكيل حكومات المستقبل، لقد جمعتم المفكرين وصناع القرار من جميع أنحاء العالم لاستكشاف حلول لتحديات اليوم والغد، وهذه المهمة أكثر حيوية من أي وقت مضى». وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن العالم يواجه أزمات عدة تتمثل في الصراعات ومعدلات الفقر والتغيرات المناخية.. من واجبنا أن نتحرك، وعلينا أن نشق طريقنا نحو مزيد من التعاون.

وقال غوتيريش: إن «السياسات قصيرة المدى لا تؤدي إلا لتفاقم الأزمات».

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بالتحرك بشكل سريع لمعالجة التحديات المناخية وتعزيز التنمية وتحقيق السلام.

وقال غوتيريس إن «العمل الحكومي أمرٌ بالغ الأهمية، ولكننا نحتاج أيضاً إلى تعاون القطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل المصلحة العامة وهذا هو جدول أعمالنا المشترك». واختتم الأمين العام للأمم المتحدة كلمته بالقول «دعونا نرفع طموحنا ونبحث عن حلول يمكن أن تشكل مستقبلاً أفضل للجميع».

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