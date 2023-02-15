سعيد الطاير: مبادرات دبي وجهودها تدعم تصدي العالم لتحديات التغير المناخي

المصدر: دبي - البيان

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سلط معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، خلال كلمة بعنوان «ما نقدمه لـكوب 28» خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023، الضوء على جهود دبي في دعم مسيرة التصدي لتحديات التغير المناخي، وذلك بحضور عدد كبير من كبار الشخصيات والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص من مختلف أنحاء العالم.

وأكد أن القمة العالمية للحكومات أصبحت حدثاً عالمياً مميزاً على أجندة الفعاليات العالمية ومنصة معرفية شاملة لاستشراف وصنع المستقبل، معرباً عن سعادته أن تكون هيئة كهرباء ومياه دبي «شريك الطاقة المستدامة» للقمة.

دعم القيادة

وقال معالي الطاير: «برؤية ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تستعد دولة الإمارات لاستضافة أكبر حدث دولي في مجال العمل المناخي، وهو مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (28COP) التي تستكمل خلال تعزيز العمل مع كافة الأطراف والشركاء، البناء على نتائج ومخرجات الدورات السابقة.

رؤى القيادة

وتابع: جاء إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عام 2023 عاماً للاستدامة في دولة الإمارات ليعكس رؤى القيادة في تحقيق التوازن بين التنمية واستدامة البيئة التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، ما يجعل دولة الإمارات ضمن أكبر دول العالم استثماراً في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة.

وقال معاليه: ضمن مساعينا لدعم الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، اعتمد مجلس الوزراء انضمام دولة الإمارات للتحالف العالمي للاقتصاد الأخضر، الذي تقوده المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الهادف لإطلاق البرامج والمشاريع والمبادرات ذات الصلة بالاقتصاد الأخضر وخلق نموذج للتمويل المستدام وإقامة شراكات مع دول العالم لتحقيق انتقال فعال إلى الاقتصاد الأخضر. كما اعتمدنا الابتكار أساساً في منظومة العمل وأنشأنا مركزاً للبحوث والتطوير ومركزاً للابتكار لإيجاد حلول فاعلة تتصدى للتغير المناخي من خلال خفض الانبعاثات الكربونية.

وأضاف: كما أطلقنا عدداً من المشاريع التي نقوم بتنفيذها في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نظام المنتِج المستقل، بتكلفة تصل إلى 50 مليار درهم. وعند اكتماله، سيسهم المجمع في خفض أكثر من 6.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. ووصلت قدرته الإنتاجية من الطاقة النظيفة إلى 2027 ميغاواط، حيث تُشَكِّل القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة في دبي نحو 14 % من القدرة الإنتاجية الإجمالية للطاقة الكهربائية.

مشاريع ريادية

وأشار الطاير إلى أن الهيئة أطلقت عدداً من المبادرات والمشاريع في مجال تخزين الطاقة، حيث اشتملت المرحلة الرابعة من المجمع على تقنيتي الطاقة الشمسية المركّزة، بأعلى برج شمسي في العالم بارتفاع يتجاوز 260 متراً بقدرة 100 ميغاواط بتقنية الملح المنصهر، و600 ميغاواط بتقنية مرايا القطع المكافئ بأكبر قدرة تخزينية للطاقة الشمسية في العالم لمدة 15 ساعة.

وأضاف معالي الطاير: أسسنا شركة لخدمات الطاقة بهدف تعزيز كفاءة الطاقة في دبي، ونجحنا في إعادة تأهيل ما يقارب ثمانية آلاف مبنى قائم في دبي. كما شجعنا المتعاملين ضمن مبادرة شمس دبي على تركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية على الأسطح في مبانيهم ومنشآتهم لتلبية جزء من احتياجاتهم من الطاقة، وبنهاية عام 2022، وصل إجمالي القدرة المركّبة للمبادرة إلى 500 ميغاواط.

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