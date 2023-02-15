مسؤولون: خطوة مميزة في مسيرة دبي لتصميم المستقبل

المصدر: دبي - البيان

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أشاد مسؤولون بإطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، «مؤشر دبي للجاهزية للمستقبل»، مؤكدين أنه يشكل خطوة مميزة في مسيرة دبي لتصميم المستقبل.

وقال معالي عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي ورئيس برنامج دبي للتميز الحكومي: إن المرونة والقدرة على التعامل مع أية متغيرات هي رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والتي يدعو دائماً سموه من خلالها إلى ضرورة الانطلاق بسرعة كافية نحو المستقبل، ورفع معدلات الجاهزية لفرق العمل والجهات الحكومية لتكون مؤهلة بالكامل لمواكبة الواقع الجديد، ولديها القدرة على التكيف المستمر مع المستجدات، بل وخلق الفرص من التحديات.

وأضاف معاليه: «يأتي إطلاق المؤشر، ليؤكد أيضاً على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، التي تفرض علينا التحلي بالتفكير المتطور وتوقع اللا متوقع والاستعداد له وليس الاستجابة له فقط، فضلاً عن عملية التعلم والتطور المستمر بناءً على التجارب، ومشاركتها فيما بين الجهات الحكومية في دبي».

وأكد خلفان بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن إعلان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن إطلاق «مؤشر دبي للجاهزية للمستقبل» خلال القمة العالمية للحكومات، يعزز من ريادتها ضمن مؤشرات التنافسية العالمية في مجال تبني أفضل الخطط المستقبلية وتطبيق أفضل الممارسات للارتقاء بمستوى العمل الحكومي بدبي». وقال: «نهدف من خلال شراكتنا مع «برنامج دبي للتميز الحكومي» التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي في تطوير هذا المؤشر، إلى تحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بأن تكون دبي أفضل مدن العالم استعداداً للمستقبل، وأكثرها تميزاً في مرونة القطاعات الحكومية».

من جانبه، توجّه الدكتور هزاع النعيمي، المنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، بالشكر إلى مؤسسة دبي للمستقبل على هذا التعاون، والذي يرسخ مفهوم القيادة بأن النجاحات لا تتحقق بشكل فردي، بل تتضاعف ثمارها عند العمل بروح الفريق الواحد لضمان مستقبل مشرق». وقال النعيمي: «سنعمل على أن يكون مؤشر دبي للجاهزية للمستقبل جزءاً مهماً من عملية التخطيط لحكومات المستقبل».

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