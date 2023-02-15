رئيس الشؤون الدولية في «ميتا»: الإمارات رائدة في عالم التكنولوجيا والابتكار

المصدر: دبي - البيان

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حاور معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد ومدير القمة العالمية للحكومات، نيك كليج رئيس الشؤون الدولية في شركة ميتا حول ملامح وآفاق تكنولوجيا المستقبل، وذلك خلال جلسة بعنوان «كيف توازن الحكومات بين تمكين الابتكار وحوكمة التكنولوجيا؟» ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات.

وخلال الجلسة الحوارية، قال رئيس الشؤون الدولية في «ميتا»: إن «دولة الإمارات من أكثر الدول ريادة في عالم التكنولوجيا والابتكار، وهناك مطورون مميزون في دولة الإمارات يطورون تطبيقات نوعية ومهمة في المجالات الطبية والتعليمية، وغيرها من المجالات».

وفي معرض إجابته عن سؤال معالي عمر سلطان العلماء عن المدى الذي وصلت إليه «ميتا» في عالم ميتافيرس، كشف كليج عن أن أمامهم طريق طويلة ومكلفة، وأنهم يعملون على ابتكار منصة كمبيوترية جديدة بالكامل تقوم على «الإحساس الغامر بالحضور» في تجربة تجعل المستخدم يشعر بأنه في المكان ذاته على أرض الواقع.

وعن أسباب انتقاله إلى عالم التكنولوجيا، قال رئيس الشؤون الدولية في «ميتا»: «أحاول أن أصنع جسراً بين السياسة ووادي السليكون».

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