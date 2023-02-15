الإمارات تبحث تحديات تمويل العمل المناخي مع أطراف دولية

المصدر: دبي - البيان

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عقدت وزارة المالية أمس جلسة مغلقة عالية المستوى حول التمويل المناخي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لمناقشة دور القطاعين العام والخاص والمؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية في التخفيف من التحديات والعوائق التي تواجه تعزيز تمويل العمل المناخي، وذلك على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023.

ترأس الجلسة معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، بمشاركة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، وكريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، وبحضور الوزراء ومحافظي المصارف والبنوك المركزية في الدول العربية، ورؤساء ومديري المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

وأكد معالي الحسيني أهمية تعزيز الحوار والتنسيق في مجال التمويل المناخي، واستعراض أفضل سبل تأمين التمويل والاستثمارات اللازمة لمواجهة التغير المناخي والحد من تداعياته.

وقال: «تلتزم الإمارات بالعمل على معالجة قضايا تغير المناخ من خلال إطلاق وتفعيل المبادرات الوطنية لتعزيز الجاهزية المستقبلية وتحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بالتحديات المناخية. ونؤكد بدورنا أهمية تعزيز العمل المشترك والتنسيق لوضع أهم الأدوات والسياسات المتعلقة بالتمويل المناخي لتحقيق هذه الأهداف».

تطوير الأهداف

وأشار إلى أن التأثيرات المتعاظمة للتغير المناخي أكدت الحاجة إلى اتخاذ خطوات عاجلة على مستوى السياسات وأولوياتها، وتطوير الأهداف والاستراتيجيات لمواجهة هذه القضية، موضحاً أن تحقيق ذلك يتطلب مواصلة الانتقال من مرحلة عقد الاتفاقيات إلى مرحلة تطبيقها، وهو الأمر الذي تسعى دولة الإمارات لتحقيقه خلال مؤتمر الأطراف «كوب 28» الذي سيكون منصة مهمة لتعزيز التضامن العالمي، وشمول الجهود من كل الأطراف ذات العلاقة.

وقال معالي الدكتور الجابر: «وفق توجيهات القيادة، سيكون موضوع التمويل في صميم برنامج عمل مؤتمر الأطراف «كوب 28» كعامل تمكين أساسي لهدف عدم تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وكذلك لموضوعي التكيف، ومعالجة الخسائر والأضرار. وبينما تفي الدول بالتزاماتها الحالية، نحتاج إلى أن نركز بشكل متزامن على السياسات والأدوات التي من شأنها الاستفادة من زيادة تمويل القطاع الخاص للاستثمار في مجالات أثبتت جدواها التجارية وقدرتها على دعم النمو، مثل الطاقة المتجددة والنظيفة، وإنتاج الغذاء بأساليب ذكية مناخياً، والحلول القائمة على الطبيعة».

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