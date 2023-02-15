«ميتافيرس مول» أول مركز تسوق افتراضي في دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «ماجد الفطيم»، خلال القمة العالمية للحكومات، عن إطلاق «ميتافيرس مول»؛ أول مركز تسوق افتراضي من نوعه في دبي الذي سيمثل شركة «ماجد الفطيم» على منصة ديسينتيرلاند الافتراضية «Decenterland». ومن المتوقع، أن يفتح «مول ميتافيرس» أبوابه أمام الزوار بعد إنجاز مراحل متعددة من الاختبارات، ليشكل مساحة بارزة أمام الزبائن الذين يتطلعون إلى تحقيق المزيد من التجارب الرقمية عبر مختلف عروض التجزئة والترفية والتسلية.

وسيضم المول مركز التسوق كارفور و«ڤوكس سينما» ومتجر «ذات» ومتجر «غوالي» و«سامسونج»، بالإضافة إلى العديد من العلامات التجارية الأخرى والمزايا المميزة التي يجري العمل على إطلاقها. وقال خليفة بن بريك، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم لإدارة الأصول»: سيشكل «ميتافيرس مول»، وجهة جديدة في إطار وجهاتنا الرائدة للتجزئة والترفيه، إلى جانب دوره كعامل جذب بارز من شأنه استقطاب العملاء الذين يتوقون إلى تحقيق تجارب رقمية من خلال العلامات التجارية المفضلة لديهم. ومن جهتها قالت فاطمة زادا، مديرة القنوات المتعددة والرقمية، لدى ماجد الفطيم لمراكز التسوق: ساهمت عملية رصد وملاحظة سلوكيات المستهلكين السريعة، والتي ترافقت مع خطة عمل وسلسلة من مراحل الاختبار، إلى هذا الإنجاز المتمثل بإطلاق مشروع متكامل، الذي يُشكل خطوة متقدمة عن مجال التسوق عبر الإنترنت وهو «ميتافيرس مول».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز