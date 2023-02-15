تفاهم لتطوير أكبر مجمع لمراكز البيانات بأفريقيا في مصر

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت شركة السويدي إليكتريك مذكرة تفاهم مع شركة «جلف داتا هب» الإماراتية، على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2023، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجال تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية الرقمية، لتطوير أكبر مجمع لمراكز البيانات في القارة الأفريقية بجمهورية مصر العربية.

حضر توقيع مذكرة التفاهم كل من معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، ومريم الكعبي، سفيرة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، حيث وقع المذكرة كل من المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، وطارق محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لشركة جلف داتا هب.

معايير عالمية

ويهدف المشروع إلى تأسيس مركز محوري للبيانات من خلال تطوير 3 مجمعات لمراكز البيانات في 3 مواقع في مصر، بقيمة استثمارية تقدر بـ2.1 مليار دولار، وسعة تخزينية إجمالية تصل إلى 192 ميجا واط، وقدرة إجمالية للطاقة الكهربائية تبلغ 300 ميجا واط.

وسيتم تنفيذ المشروع على 3 مراحل خلال فترة تتراوح بين 5 ــ 7 سنوات، وفق المعايير العالمية لـ Tier III حسب تصنيف منظمة (Uptime Institute)، ليضم كل مجمع من المجمعات الثلاثة المزمع إنشاؤها 4 مراكز بيانات بسعة تخزينية إجمالية تبلغ 64 ميجا واط، وبواقع 16 ميجا واط لكل مركز بيانات.

التحول الرقمي

وقال المهندس أحمد السويدي: «إن هذا المشروع يأتي في إطار خطة الحكومة المصرية للتحول الرقمي من أجل دعم الاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتعزيز مكانة جمهورية مصر العربية مركزاً محورياً لتخزين ونقل البيانات يربط القارة الأفريقية بدول الغرب والشرق».

وأضاف أحمد السويدي: «شراكتنا مع «جلف داتا هب» تأتي في إطار استراتيجيتنا لتقديم مشروعات متكاملة وحلول موثوقة للطاقة تتسم بالكفاءة ومراعاة البيئة والاستدامة، لدعم خططنا التوسعية ومخططاتنا الاستراتيجية والمستقبلية».

بدوره، قال عبدالرحمن السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي ديجيتال، إحدى شركات مجموعة السويدي إليكتريك: «تمتلك مجموعة السويدي إليكتريك سجلاً حافلاً بالاستثمارات في مجال البنية التحتية، مثل محطات الطاقة والموانئ والمجمعات الصناعية. واعتماداً على خبرتنا في عالم البنية التحتية وارتكاز استراتيجياتنا على الاستثمار الأمثل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يأتي مشروعنا الجديد مع «جلف داتا هب» كعلامة فارقة جديدة على خريطة توسعنا في مجال البنية التحتية الرقمية».

من جانبه، أكد طارق الأشرم أن المشروع المشترك بين «السويدي إليكتريك» و«جلف داتا هب» يهدف إلى تطوير مراكز بيانات محايدة في مصر والشرق الأوسط، وللتأكيد على خبرتنا في المنطقة في كل ما يتعلق بتخزين البيانات المهمة للشركات، بما يمكّن عملاءنا من التركيز على أعمالهم ونشاطاتهم الأساسية من خلال مقاييس أداء يمكنهم الوثوق بها.

ومن المتوقع أن يستقطب هذا المشروع العديد من شركات القطاع الخاص والبنوك والوزارات والمؤسسات الحكومية المصرية، والعديد من الشركات العالمية العاملة في مجال الحوسبة السحابية والمشغلة لمنصات التواصل الاجتماعي لحفظ بياناتها المهمة داخل مركز البيانات، فضلاً عن توفير مئات فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في مصر.

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