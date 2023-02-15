«مصدر» و«التمويل الدولية» تدعمان العمل المناخي في الأسواق الناشئة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، إحدى شركات الطاقة المتجددة الأسرع نمواً في العالم، عن توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية، التي تعد أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يركز عملها على القطاع الخاص في البلدان النامية، لبحث مجالات التعاون الهادفة إلى دعم العمل المناخي في الأسواق الناشئة.

وبحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعين لمؤتمر «كوب 28»، رئيس مجلس إدارة «مصدر»، ومختار ديوب، مدير عام مؤسسة التمويل الدولية، وقع اتفاقية التعاون الإطارية كل من محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة مصدر، ومحمد جوليد، نائب رئيس الصناعات بمؤسسة التمويل الدولية، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات 2023 في دبي.

وقال الدكتور سلطان الجابر: «تماشياً مع توجيهات القيادة بدعم العمل المناخي والتخفيف من تداعيات تغير المناخ، تواصل دولة الإمارات جهودها الساعية إلى تعزيز علاقات الشراكة مع المجتمع الدولي بهدف تحقيق تقدّم ملموس في هذا المجال، خاصة في دول الجنوب العالمي والأسواق الناشئة. وفيما نستعد لاستضافة مؤتمر «كوب 28»، فإننا نركز بشكل أساسي على تحقيق نقلة نوعية ونتائج عملية واحتواء الجميع لتقديم حلولٍ عملية تشمل ضمان إيصال التمويل المناسب لمواجهة التغير المناخي بصورة أفضل وأكثر كفاءة وإنصافاً».

وأكد مختار ديوب أهمية هذه الاتفاقية ودورها في تعزيز الشراكة التي تجمع مؤسسة التمويل الدولية بشركة «مصدر». وقال: «إن مؤسسة التمويل الدولية ستوظّف خبرتها في مجال المناخ ضمن الأسواق الناشئة لدعم جهود مصدر».

من جانبه، قال محمد جميل الرمحي: «يجمعنا في «مصدر» تاريخ طويل من العمل مع مؤسسة التمويل الدولية، حيث سبق وتعاونا في تمويل العديد من مشاريع الطاقة النظيفة، مثل الأردن وأوزبكستان والعديد من الدول الأخرى».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز