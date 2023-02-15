مناقشة مبادرات لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي

المصدر: دبي - البيان

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برعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة.

وضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، التي تعقد في دبي في الفترة من 13 وحتى 15 فبراير الجاري، استضاف المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالتوازن بين الجنسين ورشة عمل في إطار جهوده ومساعيه الرامية لتطوير مشروعات ومبادرات لتعزيز التوازن بين الجنسين وتمكين جميع النساء حول العالم ومنع العنف ضد المرأة والتصدي له.وشارك قادة الفكر من المنطقة والعالم في ورشة العمل من أجل تبادل الأفكار حول مبادرات جديدة لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وتم إطلاق المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، في النسخة السادسة من القمة العالمية للحكومات في عام 2018، وهي بمقام شبكة دولية فريدة متعددة التخصصات من صانعي القرار في الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات المجتمعية وشركات القطاع الخاص وبمشاركة الشباب للعمل معاً للإشراف على المشروعات المبتكرة ومناقشة الأفكار الإبداعية الهادفة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر على المستويين الوطني والعالمي.

ورحّبت منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة بأعضاء المجلس، معربة عن سعادتها بهذا الحوار الذي يهدف إلى تبادل الرؤى والأفكار والعمل معاً لتعزيز التوازن بين الجنسين في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن إيجاد حلول جديدة لمعالجة الفجوات القائمة منذ فترة طويلة بين الجنسين.

وقالت منى المرّي في افتتاح ورشة العمل: «الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالتوازن بين الجنسين يتعلق بأفكار مبتكرة للتوصل إلى حلول لمعالجة بعض أكثر تحديات الاستدامة والمساواة بين الجنسين إلحاحاً في عصرنا. من دون المساواة بين الجنسين، من الصعب تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى ومن دون توفير الأمن وتمكين النساء والفتيات، لا يمكن الحصول على مدن آمنة أو قيادة إصلاح في مجالي المناخ والطاقة أو توفير أنظمة تعليمية مناسبة أو بناء أي نوع من المجتمع المستدام فجزء أساسي من ضمان المساواة بين الجنسين حماية حق جميع الأشخاص في الأمن والسلامة، وفي هذا الإطار، يعمل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين على وضع استراتيجية في شأن منع العنف القائم على النوع الاجتماعي ومعالجته لتعزيز الأمن الاقتصادي والسياسي للمرأة».

وأشارت إلى أنه على الرغم من الوعي المتزايد بهذه القضية، إلا أن العنف القائم على النوع الاجتماعي لا يزال يمثل تحدياً عالمياً يحتاج إلى تكاتف العالم لمواجهته، مؤكدةً أن الهدف من ورشة العمل مناقشة التحديات التي لا تزال تعوق توفير الأمن والأمان للمرأة والعوائق التي تحول دون المساواة، وكيف يمكننا التغلب على التهديدات الجديدة الناشئة عن ذلك.

ووجهت الشكر لإيلينا سيجل، عضو المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المؤسسة الشريكة لشركة إيه تي كيرني والخبيرة في التوازن بين الجنسين والتحولات الحكومية والسياسات العامة، على إدارتها ورشة العمل.

مبادئ

وقالت سيجل: «إن هدف مجلسنا العالمي هذا العام وضع خطوط عامة ومبادئ بهدف الحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وهي قضية لها أهمية عالمية. كما حفزت الأفكار الثرية في مناقشتنا تركيزنا على مجالات وتحديات مثل المضايقات والعنف عبر الإنترنت، فيمكن للفكر الجديد أن يثري الهيكل الحالي لسياسات وبرامج الحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي».

وشارك في ورشة العمل مارتن تشونغونغ، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، عضو المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وبيني ناس رئيسة الشؤون العامة الدولية والاستدامة بشركة يو بي اس «الولايات المتحدة الأمريكية» عضو المجلس العالمي الخامس للتنمية المستدامة، ورولا أبو منة الرئيسة التنفيذية لبنك ستاندرد تشارترد ممثلة عن القطاع الخاص بدولة الإمارات،.

وميثاء شعيب نائبة الرئيس للاتصال المؤسسي بشركة دوكاب ممثلةً للشباب، وليز بينيسكي، المدير التنفيذي لمجلس العمل الأمريكي بأبوظبي؛ وآنا كارين روزين، المدير الإداري لشركة Saab، وراشد العويس، مدير الفعاليات المؤسسية بمجموعة الإمارات، وأوليفر جرومان، نائب الرئيس بالموارد البشرية في مجموعة الإمارات، وكريستينا سترولر، نائبة رئيس شؤون الشركات في شركة يو بي اس في شبه القارة الهندية والشرق الأوسط وأفريقيا (ISMEA)، وآنا كريسيك، مسؤولة المعرفة في مجموعة أوليفر وايمان، وسيمون فيليبيني، رئيس Leadership4SDGs، وماري هانفين وزيرة التعليم الأيرلندية السابقة، وإلماري بوتجيتر، المدير الإداري لشركة RITE، وكورتني سادر المستشار العام لشركة ريثيون الإمارات.

شراكات

تهدف المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة إلى تعزيز الشراكات بين الدول والمنظمات وتنفيذ حلول مبتكرة عبر المبادرات، ويعنى كل مجلس بوضع تصور وتنفيذ وقياس تأثير عمله على مستوى الدول وتقديم تقرير بالتقدم المحرز في «أهداف التنمية المستدامة» أمام القمة العالمية الحكومية سنوياً.

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