نائب رئيس أوغندا: القمة منبر دولي للقادة لبحث حلول لتحديات العالم

المصدر: دبي - وام

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أكدت جيسيكا ألوبو نائب رئيس أوغندا أن القمة العالمية للحكومات منبر دولي وساحة للقادة لمناقشة أبرز التحديات التي يعانيها العالم خصوصاً بعد تداعيات أزمة الجائحة، وبداية التعافي ومحاولة للعودة للحياة من جديد وإنعاش اقتصادات الدول، عن طريق العمل الثنائي المشترك وتشجيع الصناعة والتبادل التجاري وتوفير فرص عمل جديدة.

وعلى هامش مشاركتها بالقمة العالمية للحكومات في دبي، أثنـت على جلسات النقاش التي تضمنتها القمة العالمية للحكومات والتي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنها «منتدى المرأة في الحكومة» والتي استعرضت النماذج الملهمة للمرأة القيادية في عدد من دول العالم، معتبرة مشاركة المرأة في صنع القرار أمراً أساسياً، فالنساء حول العالم أثبتن أنهن يستطعن لعب جميع الأدوار والمسؤوليات بشكل متساوٍ مع الرجال.

مبادرات

ودعت المجتمع الدولي إلى ضرورة مشاركة مبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة الخاصة بطريقة مسؤولة للحفاظ علي البيئة وتعزيز مفاهيم الاستدامة، معربة عن ثقتها في حكومة دولة الإمارات في إدارتها السليمة لمؤتمر الأطراف COP28 من أجل الوصول إلى حلول مبتكرة للعيش في بيئة خضراء ومواجهة تحديات التغيير المناخي.

وكان منتدى «المرأة في الحكومة» ضمن فعاليات اليوم الثاني للقمة العالمية الحكومية بدبي، قد استضاف عدداً من الجلسات منها «الجاهزية للقيادة.. تشكيل أجندة المستقبل»، و«القيادة المؤثرة.. من التمويل الجماعي إلى التحول الاقتصادي»، و«المرأة في الحكومة.. صناعة المستقبل»، و«قدرات المرأة الاستثنائية في المناصب القيادية» و«أرض واحدة.. المرأة وريادة الاستدامة».

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