صقر غباش يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع وزير خارجية كوستاريكا

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

التقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور أرنولدو أندريه تينوكو وزير الخارجية والعبادة في جمهورية كوستاريكا، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي، وبحضور فرانسيسكو شاكون إيرنانديس سفير كوستاريكا لدى الدولة، والفونسو موريلوا سالاس القنصل العام والوزير المستشار لكورستاريكا لدى الدولة.

حضر اللقاء أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، كل من: الدكتور طارق حميد الطاير رئيس المجموعة، وسعيد راشد العابدي نائب رئيس المجموعة، وخالد الخرجي ومريم بن ثنيه، أعضاء مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية، وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك شملت تطوير وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات، كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات، وبحث آفاق الشراكات الثنائية في المجالات كافة السياسية، والاقتصادية، والبرلمانية، والثقافية والسياحية وأهمية تحقيق نقلات نوعية في جهود توثيق روابط التعاون الاقتصادي بين البلدين، خصوصاً في مجال التنمية المستدامة والطاقة المتجددة والاستثمارات المتبادلة.

وأكد معالي صقر غباش على عمق علاقات التعاون والصداقة القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية كوستاريكا، وما يجمع البلدين الصديقين من روابط وعلاقات متينة، تشهد تطوراً ملحوظاً في مختلف الأصعدة والمجالات، بدعم متواصل من قيادتي البلدين لدفع هذه العلاقات إلى الأمام في كافة المجالات انطلاقاً من العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين البلدين الصديقين والشعبين الصديقين.

ومن جانبه أكد وزير خارجية كوستاريكا على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة البلدين، مشيداً بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز