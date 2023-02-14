«أبوظبي للتنمية» يبحث مع كوستاريكا التعاون في المشاريع المستدامة

المصدر: دبي - البيان

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اجتمع أرنولدو أندريه تينوكو، وزير خارجية جمهورية كوستاريكا، ومحمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات، وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، واستعرض الجانبان سبل تنمية العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف العلاقات ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق الجانبان إلى أهمية التعاون في قضايا التغير المناخي والمشاريع التنموية المستدامة، وخصوصاً أن دولة الإمارات تستضيف مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» في شهر نوفمبر المقبل.

وأكد محمد سيف السويدي أن صندوق أبوظبي للتنمية يحرص على فتح آفاق جديدة للتعاون مع حكومة كوستاريكا وتعزيز الشراكة في القطاعات التنموية والاقتصادية، وخلال الاجتماع استعرض أهداف الصندوق التنموية ودوره في مساندة حكومات الدول النامية ودعم خططها وبرامجها التنموية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لمجتمعاتها، إلى جانب دور مكتب أبوظبي للصادرات الذي يعمل على تنمية الاقتصاد الوطني ودعم الصادرات الإماراتية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.

جهود

من جانبه، أعرب أرنولدو أندريه تينوكو، عن شكره وتقديره لدولة الإمارات، وصندوق أبوظبي للتنمية على جهودهم الريادية ومساعيهم المستدامة في دعم البرامج الاقتصادية والتنموية لمختلف قارات العالم، والتي ساهمت في نمو اقتصاداتها وتحسين جودة الحياة المعيشية لمجتمعات الدول المستفيدة.

وأضاف إن كوستاريكا تحرص على تعزيز العلاقة المتميزة التي تجمع بين البلدين، ومن خلال شراكتنا الاستراتيجية مع الصندوق سنعمل على استكشاف الفرص التنموية والاستثمارية الواعدة بما يساهم في تحفيز الأنشطة الاقتصادية والتجارية، إلى جانب الاستفادة من الحلول التمويلية التنافسية التي يقدمها مكتب أبوظبي للصادرات بما يدعم تنمية الاقتصاد الوطني ويحقق المصالح المشتركة للبلدين.

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