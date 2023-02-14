رئيس «الإسلامي للتنمية» يؤكد أهمية الحوكمة والتكنولوجيا في تطوير الحكومات

المصدر: دبي - البيان

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أكد الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أهمية الحوكمة والتكنولوجيا في تطوير الحكومات.

وقال في كلمة رئيسية ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2023: «إن الشفافية والعدالة ومنح حق المساءلة، عوامل تعزز الثقة بين الحكومات والمستثمرين، وتحفز النمو الاقتصادي، لافتاً إلى النتائج الإيجابية التي أحرزتها الدول الغنية بعيداً عن الموارد الطبيعية بفضل الحوكمة الجيدة».

ودعا الحكومات إلى اتخاذ إجراءات إصلاحية تساهم في تعزيز جهود النمو الاقتصادي لدول العالم، وتحد من التداعيات الاقتصادية في ظل الأوضاع الراهنة، مشيراً إلى أن التضخم العالمي تسبب في ركود المشاريع الاقتصادية والاستثمارات.

وأكد أهمية تشجيع الاستثمار والتنمية المستدامة مع ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني وتطوير القطاع الاقتصادي من خلال جلب المزيد من الاستثمارات طويلة الأمد التي تعتمد على الحوكمة.

يذكر أن الدورة الحالية من القمة العالمية للحكومات تبحث من خلال 220 جلسة رئيسية وتفاعلية وحوارية، أبرز التحديات العالمية الحالية والمستقبلية، وتعزيز قدرة الحكومات على استباق التغيرات المتسارعة والاستعداد لها، وتشهد القمة مشاركة واسعة لأكثر من 10 آلاف من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين الأبرز في العالم، إلى جانب استضافة 22 منتدى عالمياً.

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