إدريس ألبا: دبي تستحق جائزة الأوسكار

المصدر: البيان

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قال الممثل العالمي البريطاني إدريس إلبا، ممثل وسفير النوايا الحسنة للأمم المتحدة لدى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إن قصة النجاح التي سطرتها إمارة دبي تستحق جائزة الأوسكار، وذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية في القمة العالمية للحكومات إلى جانب جيفري كاتزنبرج الشريك المؤسس لـDreamWorks Studios.

وأكد ألبا خلال الجلسة الحوارية " الازدهار من خلال الإبداع.. فن تشكيل المحتوى من صانعيه" أن التطور الذي تشهده دبي في كل المجالات يدهش العالم ويدعو إلى الفخر. مشيراً إلى أن السياحة في دبي قصة مدهشة تحكى للعالم.

وفي المجال الإبداعي قال ألبا إن: "الفنون الإبداعية تحمل قوى كبيرة في التأثير والتغيير، فضلاً عن السرد القصصي وهي أكبر من أن تقتصر على الترفيه" ومع ذلك فإن قطاع الفنون الإبداعية يكافح البطالة لدى الشباب في الكثير من الدول حول العالم.

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