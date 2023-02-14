سيف بن زايد يلتقي رئيس موريشيوس ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات

المصدر: وام

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التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، فخامة بريثفيراجسينغ روبون رئيس جمهورية موريشيوس، خلال أعمال القمة العالمية للحكومات 2023، التي تقام في الفترة من 13 إلى 15 فبراير الحالي، بمشاركة قادة ورؤساء دول وأكثر من 10 آلاف شخصية من الوزراء والمسؤولين الحكوميين ورؤساء شركات القطاع الخاص، والخبراء والمتخصصين في المجالات المستقبلية.

ورحب سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان بالرئيس الضيف في الدولة، مشيداً سموه بالعلاقات الثنائية المتنامية بين الإمارات وموريشيوس، مثمناً سموه حرص رئيس جمهورية موريشيوس على المشاركة في القمة العالمية للحكومات 2023.

و شهد سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وفخامة بريثفيراجسينغ روبون ، توقيع حكومتي دولة الإمارات، وجمهورية موريشيوس، مذكرة تعاون ثنائي ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي، لتعزيز الشراكة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا الناشئة.

حضر توقيع المذكرة .. معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ومعالي ديباك بالجوبين وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار في جمهورية موريشيوس، وسعادة عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس مجلس التنافسية.

وتهدف الشراكة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتقنيات الناشئة تماشياً مع المتغيرات العالمية السريعة التي تشهدها مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق الاستباقية والريادة في المجالات التكنولوجية.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن دولة الإمارات ماضية بخطى سريعة نحو المستقبل بقيادة ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، تتبنى تمكين الجيل الجديد من حكومات المستقبل، من خلال بناء الشراكات الهادفة لتحديث العمل الحكومي في مختلف المجالات، بالاستفادة من القطاعات الواعدة التي تتضمن الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والناشئة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات إن الشراكات والتحالفات الرقمية العالمية جزء أساسي من رحلة التقدم المستمر في المجالات التكنولوجية وفي رحلة التحول الرقمي الذي سيتحقق من خلال دعم الشراكات ومشاريع التجارة الإلكترونية والبحث والتطوير ورقمنة الخدمات الحكومية والابتكار .

ويركّز التعاون الثنائي بين حكومتي الإمارات وموريشيوس على مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتقنيات الناشئة، ويتضمن تبني مصادر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستفادة منها، وصياغة السياسات والأطر القانونية والتنظيمية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال التقنيات الناشئة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين والميتافيرس والحوسبة السحابية وبناء القدرات ونقل المعرفة في مجالات العمل المشتركة.

وتشكل القمة العالمية للحكومات منصة جامعة تستضيف في نسختها الاستثنائية تعد الأكبر في تاريخها، أكثر من 10 آلاف مشارك من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء وقادة القطاع الخاص، لاستشراف مستقبل الحكومات، حيث ركزت منذ إطلاقها على تشكيل واستشراف حكومات المستقبل وبناء مستقبلٍ أفضل للبشرية، وساهمت في تأسيس منظومة للشراكات الدولية القائمة على إلهام حكومات المستقبل

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