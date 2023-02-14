نهيان بن مبارك لـ «البيان»: القمة منصة لصناعة المستقبل

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

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أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، في تصريحات لـ«البيان» على هامش فعاليات اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات، أن القمة حدث استثنائي أسهم في تطوير أداء الحكومات، وتحويل تحديات الواقع إلى حلول مستقبلية تدعم العمل الحكومي وتعزز قدرته على التعامل مع المتغيرات والمستجدات بشكل علمي قائم على الابتكار وتسخير العلوم الحديثة والمعرفة المتطورة لخدمة الشعوب. وقال معاليه إن القمة جسدت رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تطوير منصة عالمية لصناعة المستقبل، ورسخت مكانتها عبر دوراتها السابقة أحد أبرز المنتديات العالمية تأثيراً وقدرة على صنع الفارق في استشراف المستقبل.

وأضاف معاليه أن القمة الحكومية تعد منصة رائدة تجمع تحت مظلتها نخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار ورواد الأفكار والمختصين، بهدف تلاقي الأفكار وتبادل الخبرات ومناقشة التحديات وإيجاد الحلول الناجحة لها والارتقاء بالأداء الحكومي والخدمات الحكومية، ليعم الخير مختلف بقاع المعمورة.

إنجازات

وأضاف معاليه إن القمة الحكومية منذ دورتها الأولى، التي عقدت في فبراير 2013، حققت العديد من الإنجازات في مختلف الصعد، وأنجزت أهدافها في جمع الجهات الحكومية سواء الاتحادية أو المحلية وأيضاً الإقليمية والعالمية، لتحقيق تبادل المعرفة ونشر أفضل الممارسات الإدارية الحكومية، بعرض التجارب والخبرات المتميزة، بحضور مسؤولي الدول والخبراء الدوليين.

وقال معالي وزير التسامح والتعايش إن القمة تركت صدىً وطنياً وإقليمياً متميزاً عبر حوار مفتوح بين قيادات الدول والخبراء في القطاعات التي تشهد تحديات، فضلاً عن تعزيز الابتكار الحكومي وتعميم المعرفة في المنطقة العربية، والارتقاء بالخدمات الحكومية.

وأضاف إن القمة العالمية للحكومات في دورتها الحالية تشهد العديد من الإضافات النوعية في إطار التطور الطبيعي والمستمر للقمة منذ انطلاقتها، لتواكب أهم التحديات العالمية، وتواصل دورها منصة لاستشراف مستقبل الحكومات، وتصميم الآليات لمواجهة التحديات والسعي للارتقاء بجودة الحياة وتعزيز التقدم العلمي والتكنولوجي في ظل عالم متسارع التطورات والأحداث.

وأوضح أن القمة ألقت الضوء على أهمية الابتكار والتطوير في منظومة العمل الحكومي.

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