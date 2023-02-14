الإمارات وكوريا.. شراكة جديدة لتعزيز التحوّل الرقمي

المصدر: دبي - البيان

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وقعت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي مذكرة تفاهم مع كوه جيان رئيس اللجنة الرئاسية للتحول الرقمي في جمهورية كوريا بهدف تعزيز جهود البلدين في تسريع ودعم مشاريع التحول الرقمي الحكومي، من خلال تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في هذا المجال جاء توقيع مذكرة التفاهم ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2023 التي تنظم في دبي.

وأكدت معالي عهود الرومي أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة جديدة في مسيرة الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين، التي تجسد رؤى دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوسيع مجالات التعاون والشراكة مع جمهورية كوريا في مختلف القطاعات الحيوية، وخصوصاً التكنولوجيا والتحول الرقمي.

تحول رقمي

وأضافت معالي عهود الرومي: «تعتبر دولة الإمارات وجمهورية كوريا من الدول الرائدة عالمياً في استثمار التحول الرقمي والتكنولوجيا وتوظيفه في خدمة المجتمع والاقتصاد باعتباره مفتاح التنمية، وأداة مهمة لتحسين الكفاءة وتعزيز تنافسية الحكومات. لدينا اليوم فرصة فريدة لتصميم المستقبل ودفع التحول الرقمي قدماً من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات والخبرات لقيادة المبادرات والمشاريع الرقمية في الإمارات وكوريا».

من جهته شدد كوه جيان رئيس اللجنة الرئاسية للتحول الرقمي في جمهورية كوريا على أهمية الشراكة مع دولة الإمارات باعتبارها خطوة مهمة لتحقيق رؤيتنا المشتركة لصناعة مستقبل رقمي أكثر ازدهاراً، فمن خلال الجمع بين خبراتنا ومواردنا، نبدأ مرحلة جديدة من التحول الرقمي ونخلق فرصًا جديدة للشركات والأفراد في الإمارات وكوريا.

كما عقد الجانبان اجتماعاً بحضور معالي عهود بنت خلفان الرومي وكوه جيان وعبدالله ناصر لوتاه رئيس مجلس التنافسية، لبحث الخطوات المستقبلية لتعزيز العلاقات الثنائية في التحول الرقمي بين البلدين.

ويأتي الإعلان عن الشراكة بين حكومتي البلدين، في خطوة جديدة للتعاون الثنائي في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي، في أعقاب زيارة معالي عهود الرومي إلى جمهورية كوريا في أكتوبر الماضي، حيث بحثت مع كوه جيان توسيع مجالات التعاون وتبادل المعرفة والخبرات في مجالات تسريع التحول الرقمي وتبني التكنولوجيا المتقدمة لتطوير العمل الحكومي، وعقدت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين ركزت على التعرف على تجارب جمهورية كوريا في التحول الرقمي الحكومي وتطوير المنصات والأعمال والخدمات الحكومية على الميتافيرس.

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