وزراء ومسؤولون: الشراكات بين الحكومات تعزز جاهزيتها للمستقبل

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد وزراء ومسؤولون خلال منتدى تبادل الخبرات الحكومية ضمن أعمال اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات 2023، أهمية بناء الشراكات العالمية وتعزيز أطر التعاون الدولي بين الحكومات لنشر قصص النجاح وتعميم الممارسات والخبرات المتميزة بما يسهم في تعزيز الجاهزية وصناعة مستقبل مزدهر للمجتمعات.

أفضل الممارسات

وألقى رشيد ميريدوف، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية تركمانستان، الكلمة الرئيسية للمنتدى، حيث أكد فيها أهمية تبادل الخبرات الحكومية بين الدول، ودعم جهود المجتمع الدولي للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.

ودعا ميريدوف المجتمع الدولي إلى تركيز جهوده وتبادل المعلومات لمواجهة أخطار الكوارث، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون الدولي في المجال الصحي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال مكافحة الأمراض المعدية الخطيرة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

علاقات

وتحدث خالد مصطفى، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية خلال الجلسة الأولى بعنوان «نموذج رائد من التعاون في تبادل الخبرات الحكومية»، عن قوة العلاقات بين دولة الإمارات ومصر وفرص التعاون بين الدولتين في إطار تبادل الخبرات الحكومية، مشيراً إلى أن العلاقات بين الإمارات ومصر تمثل نموذجاً متميزاً للعلاقات الثنائية بين الدول.

وشهدت الجلسة الثانية بعنوان «الميتا هيومان مقابل الإنسان.. تغيير قواعد اللعبة» التي أدارها خلفان بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي المستقبل، مشاركة هيلينا بيجوفيتش، وزيرة العلوم والتطوير التكنولوجي والابتكار في جمهورية صربيا، وكيرياكوس كوكينوس، نائب وزير البحث والابتكار والسياسة الرقمية في جمهورية قبرص، وكوستي بيريوس، خبير الذكاء الاصطناعي والبيانات في شركة Deloitte.

وأكدت هيلينا بيجوفيتش على أهمية تطوير سياسات الحكومات والأفراد لمواكبة التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.

وقالت بيجوفيتش: إن التكنولوجيا تتطور بسرعة كبيرة مما يدفعنا إلى وضع ضوابط لتنظيمها واستخدامها بالشكل الصحيح، مؤكدة على ضرورة تعاون الحكومات لمساعدة بعض الدول الفقيرة في استخدام التكنولوجيا لتحقيق الرفاهية والتقدم لكافة المجتمعات.

منصة عالمية

وشارك في الجلسة الثالثة التي حملت عنوان «في عصر تحكمه البيانات.. هل تمتلك الحكومات المعلومات الكافية لدعم اتخاذ القرار؟»، كيث أزوباردي تانتي، السكرتير البرلماني للشباب والبحث والابتكار في مالطا، وديفيكا فيدوت، وزير الاستثمار وريادة الأعمال والصناعة في جمهورية سيشيل، وفريدريك رينفيلدت، رئيس الوزراء الثاني والثلاثون في السويد، وراجيف جاروديا، الرئيس العالمي للحلول الحكومية، في شركة Visa.

كما أشاد غاليمجان قويشيبايف، نائب رئيس الوزراء، رئيس مكتب حكومة جمهورية كازاخستان خلال الجلسة الرابعة والختامية للمنتدى بعنوان «تطوير الحكومات.. قصة نجاح» بجهود دولة الإمارات في تنظيمها للقمة العالمية للحكومات التي أصبحت منصة عالمية متفردة في استشراف حكومات المستقبل وابتكار حلول للعديد من التحديات العالمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز