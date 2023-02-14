إطلاق النسخة العربية من تقرير الحكومات الرقمية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن إطلاق النسخة العربية من تقرير الأمم المتحدة للحكومات الرقمية 2022، الذي يرصد مستوى التقدم في مختلف المعايير ذات الصلة بالتحول الرقمي لدى 193 دولة.

وتم الإعلان عن إطلاق التقرير على هامش القمة العالمية للحكومات، بمشاركة المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام الهيئة، وفنشنزو أكوارو، رئيس الحكومة الإلكترونية في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، وهي الجهة المسؤولة عن إصدار التقرير ومتابعة التطور في الحكومة الرقمية لدى دول العالم.



وقال المهندس ماجد سلطان المسمار: «إن نشر المعرفة الرقمية بلغة الضاد هو أمر يمسّ أكثر من 420 مليون عربي وناطق بالعربية في هذه المنطقة. ونحن نفتخر بأن دولة الإمارات التي قدمت للعالم العربي نموذجاً ملهماً في التحول الرقمي، يجسد رسالتها الحضارية من خلال نقل المعرفة من مصادرها الموثوقة بلغة الضاد بما يخدم الغالبية العظمى من القراء العرب».



وأضاف: «نحن نثمّن عالياً شراكتنا مع الأمم المتحدة وإداراتها المختلفة، وفي مقدمتها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية (UNDESA)، وسعداء بأن تكون هذه العلاقة في خدمة أهدافنا وأهداف دول المنطقة في صنع المستقبل الرقمي المستدام، بما يتناسب مع الرسالة العالمية للمنظمة الأممية».



ورشة عمل



وتضمن إطلاق التقرير إقامة ورشة عمل بمشاركة الهيئة والحكومات الرقمية المحلية والأمم المتحدة، تضمنت نقاشات حول آليات إعداد التقرير وسبل تطويرها بما يخدم احتياجات المنطقة وخصوصيات مسيرة التحول الرقمي فيها.



وتعد اللغة العربية واحدة من اللغات الست المعتمدة في الأمم المتحدة، حيث يصدر التقرير بتلك اللغات، وتتولى دولة الإمارات ممثلة بهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية إعداد النسخة العربية منه، والترتيب مع الأمم المتحدة لنشرها على نطاق عالمي وإقليمي بهدف تعميم المعرفة الرقمية والارتقاء بقدرة الدول العربية على التحول الرقمي استناداً لأحدث المعايير والمستجدات والتجارب العالمية.



ويرصد التقرير مدى تقدم دول العالم في المؤشرات ذات الصلة، وفي مقدمتها مؤشر تطور الحكومة الرقمية، ومؤشر الخدمات الرقمية ومؤشر المشاركة الرقمية ومؤشر البنية التحتية لقطاع الاتصالات ومؤشر رأس المال البشري. وقد حققت دولة الإمارات المركز الأول عربياً في هذه المؤشرات كافة، الأمر الذي يجعلها في موقع الدعم والمساندة للدول الشقيقة في هذا الشأن.



تجارب



ويقدم التقرير تجارب ناجحة وقصصاً متميزة من دول العالم في مختلف التطبيقات الرقمية التي تساعد على خلق أثر حقيقي في المجتمعات اعتماداً على تكنولوجيا الاتصالات وتقنية المعلومات. وكان لدولة الإمارات نصيب وافر من تلك التجارب التي يمكن الاستفادة منها من قبل دول المنطقة.



وتتولى دولة الإمارات تعريب التقرير الأممي منذ العام 2018 بموجب اتفاقية تفاهم مع الأمم المتحدة، وتقوم بنشره على البوابة الرسمية للدولة والترتيب لنشره على بوابة إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة ليكون متاحاً لاستفادة الدول والمؤسسات والأفراد المعنيين بهذا الأمر.

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