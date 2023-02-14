حمدان بن محمد: مصر قلب العروبة النابض ونقف معها دوماً

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عبدالفتاح السيسي مصافحاً حمدان بن محمد

وصل إلى دبي صباح أمس الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة في زيارة عمل يرأس فيها مشاركة مصر ضيف شرف القمة العالمية للحكومات 2023، وكان في استقبال الرئيس المصري لدى وصوله إلى مطار دبي، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي. ودوّن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، عبر حسابه في «إنستغرام»: أهلاً وسهلاً بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القمة العالمية للحكومات في دبي، فخورون بمشاركته في القمة. مصر قلب العروبة النابض ونقف معها دوماً فهذه وصية الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمة الله عليه.

وكان في استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي والوفد المرافق، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام.

وتجمع القمة العالمية للحكومات، التي انطلقت أعمالها أمس في دبي، وتستمر حتى 15 فبراير الجاري، في منصتها هذا العام 20 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 250 وزيراً و10 آلاف من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء الأبرز في العالم، وأكثر من 80 منظمة عالمية، وتتضمن أكثر من 220 جلسة، يتحدث فيها 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصنّاع المستقبل.

الرئيس المصري وفي استقباله أحمد بن سعيد وأحمد ومنصور بن محمد

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز