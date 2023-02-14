ينبغي على الدول تطوير بنيتها الرقمية لدرء خطر التحديات السيبرانية

المصدر: دبي - البيان

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دعا كلينتون فيرث، رئيس الأمن السيبراني لقطاع الطاقة العالمي في شركة «إي واي»، إلى إعادة النظر في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات للدول، في الوقت الذي يشهد فيه العالم ارتفاعاً ملحوظاً في استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات عالمياً، مشيراً إلى أنه ينبغي على الدول العمل على تطوير بنيتها التحتية الرقمية وتحديثها بأنظمة دفاعية قوية لدرء خطر التحديات السيبرانية.

وأشار فيرث إلى أن الحكومات بدأت بالتحول تدريجياً إلى العالم الرقمي من خلال استخدام أنظمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن ذلك يتطلب إعادة النظر في البنية التحتية المعلوماتية للدول.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقد ضمن أعمال اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2023، أهمية تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير وسرعة إنجاز الخدمات الحكومية وتعزيز جودة الحياة.

ربط

وشدد رئيس الأمن السيبراني لقطاع الطاقة العالمي في شركة «إي واي»، على أهمية ربط الأنظمة السيبرانية بنظام إدارة المخاطر لدى المؤسسات، وإدخالها في الأنظمة الحكومية واحداً من استراتيجيات التفكير الاستباقي لمواجهة التحديات الإلكترونية، مؤكداً أن تصميم التشريعات والقوانين لصد الهجمات فقط، لا يكفي، بل نحن بحاجة إلى تعزيز دفاعاتنا وسياساتنا لحماية الأنظمة بشكل استباقي.

وتابع: «العالم بحاجة إلى مقاربة المخاطر بشكل عام، لأن الأمر لا يتعلق فقط بوضع التشريعات حيث نحتاج إلى أن تكون لدينا تقارير سليمة تدفعنا قدماً في مجال الأمن السيبراني، علاوة على أن تكون هناك مقاربة للتشريعات الاستباقية، فما تعرضت له الولايات المتحدة الأمريكية من تحديات سيبرانية جعلها واحدة من أبرز الحكومات التي صممت العديد من التشريعات، لحماية البنية التحتية الحيوية السيبرانية، وهو الأمر الذي كان يجب أن يحدث بشكل استباقي».

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