محمد الكويتي: الإمارات الخامسة عالمياً في الأمن السيبراني

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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أكد الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات تحقيق قفزة نوعية في الأمن السيبراني، فاحتلت المركز الخامس عالمياً أخيراً منتقلة من المركز 47 ومستمرة في تحقيق الإنجازات في هذا المجال الذي يشهد تطورات كبيرة يوماً بعد يوم.

وأكد الكويتي لـ«البيان» على هامش جلسات القمة العالمية للحكومات أهمية أن تكون الحكومات مرنة في التعامل مع المستجدات العالمية، ومستقطبة للتقنيات الحديثة التي قد تصحبها تهديدات يمكن التعامل معها بكفاءة كبيرة، فتأتي أهمية الشراكات الدولية، في ظل كثرة استخدام التقنيات الحديثة إذ إن هذه التهديدات عابرة للقارات.

ذكاء اصطناعي

وأفاد رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات بأن أبرز التطبيقات الحديثة في مجال الأمن السيبراني قائمة على توظيف الذكاء الاصطناعي في دراسة البيانات الضخمة وتحليلها، والعمل على التنبؤ بالهجمة قبل حدوثها، لافتاً إلى أن ذلك يعتمد بشكل كبير على نوع وجودة البيانات التي يتم تحليلها، بالإضافة إلى تعزيز أنظمة الحماية والتصدي للهجمات أو على الأقل تحجيم آثارها في تطبيق وتطوير التكنولوجيا الجديدة واستخدامها في خدمة عمل الحكومات مسرعات وممكنات لذلك، واتخاذ جميع التدابير التي تسهم في دعم نظم المعلومات والأمن السيبراني العالمي، ومنع الثغرات الرقمية، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية العالمية وتطوير جودة حياة المجتمعات.

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