سانجاي غوبتا: دماغ الإنسان حاسوب خارق يمكنه التطور في أي عمر

المصدر: دبي - البيان

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كشف الدكتور سانجاي غوبتا، كبير المراسلين في الشؤون الطبية لشبكة «سي إن إن» الأمريكية، عن أن دماغ الإنسان لديه قدرات هائلة على تحسين وظائفه، ومواكبة التغيرات رغم التقدم في العمر، مشيراً إلى أنه سافر إلى دول كثيرة ووجد أناساً يتمتعون بقدرات معرفية قوية رغم بلوغهم الـ100 عام.

وقال غوبتا، خلال مشاركته في جلسة بعنوان «تطوير القدرات العقلية لمواكبة التغيرات»، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات، نمتلك حاسوباً خارقاً في جسدنا يتكون من مجموعة من الأنسجة الأكثر غموضاً في جسم الإنسان، ويمكننا أن نتعلم كل يوم كيف نصونه وأن نحافظ على صحته في أي مرحلة من العمر.

الدماغ الصحي

وأشار الدكتور غوبتا إلى أن عدد الخلايا العصبية للدماغ يفوق عدد النجوم، وبإمكانها التطور والنمو حتى بعد سن الشيخوخة، كما أن الدماغ لديه الكثير ليتعلمه في هذه المرحلة من العمر، مبيناً أن الدماغ الصحي هو الذي يتمتع بعدد كبير من الخلايا الصحية التي تتكون في أي مرحلة عمرية.

وقال غوبتا، إن الحركة والغذاء والراحة عوامل تساعد على تجديد وتكوين الخلايا العصبية للدماغ.

وأضاف: الحركة المتوسطة هي أكثر طريقة مؤكدة لتكوين الخلايا العصبية وتساعد على إنتاج مادة «بي دي إن إف» التي تسمح بتكاثر الخلايا، كما أن الغذاء الصحي له دور كبير في ذلك.

وأضاف: من العادات الصحية التي تسهم في تجديد الخلايا، هي المواظبة على شرب الماء بكثرة لتجديد الخلايا العصبية وانخفاض معدل المياه يؤدي إلى خسارة حادة في الذاكرة وتخزين الذكريات، إضافة إلى الراحة والنوم اللذين يكون فيهما الدماغ أكثر نشاطاً في إنتاج مواد تتخلص من الأشياء المضرة التي تتسبب في أمراض الزهايمر وغيرها.

وشدد كبير المراسلين في الشؤون الطبية للشبكة الأمريكية على أن العلاقات والصلات الاجتماعية العميقة مع الأشخاص المحيطين تنتج مادة تضاعف من تكوين الخلايا العصبية الجديدة.

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