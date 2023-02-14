«الطاير للسيارات» تخصص أسطول «رينج روڤر» لنقل كبار المشاركين

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «الطاير للسيارات» تخصيص أسطول من سيارات «رينج روڤر» الجديدة لنقل كبار القادة والمفكرين العالميين المشاركين في أعمال القمة العالمية للحكومات 2023، كما تعرض الشركة عبر منصتها في مكان انعقاد القمة سيارة «رينج روڤر SV» الجديدة أول مرة في الدولة.

وقال أشوك خنّا، الرئيس التنفيذي لشركة «الطاير للسيارات»: «نفخر بأن نكون جزءاً من هذا الحدث العالمي الاستثنائي الذي تستضيفه دبي منذ عام 2013».

يُذكر أن «الطاير للسيارات» أسست في عام 1982، وتمثل نخبة من كبريات شركات صناعة السيارات الأوروبية والأمريكية؛ ومن بينها «فورد»، و«شاحنات فورد»، و«لينكون»، و«فيراري»، و«مازيراتي»، و«لاند روڤر»، و«جاكوار» في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتحظى الشركة بشبكة متنامية من مراكز المبيعات والخدمات وقطع الغيار في دبي، والشارقة، وأبوظبي، ورأس الخيمة، والفجيرة؛ فضلاً عن فريق عمل متفرغ يضم أكثر من 2600 خبير ومختص.

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