رحيم آغا خان يطالب بإجراءات سريعة لمعالجة تغير المناخ

المصدر: دبي - البيان

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ألقى الأمير رحيم آغا خان، رئيس لجنة البيئة والمناخ التابعة لشبكة الآغا خان للتنمية، الضوء على تأثيرات التغير المناخي على دول العالم، وذلك خلال القمة العالمية للحكومات 2023 أمس. حيث دعا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة تحديات تغير المناخ وتحقيق التقدم في تصميم المدن المستدامة وفقاً للتقديرات التي تشير إلى أن 80 % من سكان العالم سيعيشون في المدن بحلول منتصف هذا القرن، موضحاً أن هذا التحضّر سيحدث بكثرة في دول آسيا وأفريقيا ما يستدعي أهمية معرفة كيفية تخطيط المدن وتصميمها وإدارتها بشكل صحيح واستباقي في مواجهة التحديات المستقبلية.

واستهل الأمير رحيم كلمته مثمناً دور القمة العالمية للحكومات في استشراف حلول التحديات ومناقشة أبرز المتغيرات العالمية وأهمية الحوارات والنقاشات البناءة لتحقيق التقدم المستدام في كل دول العالم، مؤكداً أهمية مناقشة تصميم المدن المستدامة كأحد المحاور الستة للقمة العالمية للحكومات 2023.

وأضاف: بينما تشغل المدن 3 % فقط من مساحة الأرض، فإنها مسؤولة عن 80 % من استهلاك الطاقة وأكثر من 70 % من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ما يوضح أهمية وضع حلول تحديات التغير المناخي، مستشهداً بتجربته المباشرة من خلال شبكة الآغا خان للتنمية على مدى عقود عدة في الحفاظ على البيئة وتطويرها بطرق تحافظ على التراث الثقافي وتضع أسساً مستدامة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي، كما تُظهر جهود شبكة الآغا خان للتنمية أهمية الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز جودة حياة المجتمعات.

ورحّب معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، بالأمير رحيم آغا خان ومشاركته القيمة ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2023.

وأكد أن القمة العالمية للحكومات التي تكمل عقدها الأول، والتي تأسست بتوجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تشكّل منصة عالمية لتبادل المعرفة والخبرات وتشكيل مستقبل الحكومات مع التركيز على تسخير التكنولوجيا والمهارات لحل التحديات والمتغيرات العالمية، كما تشكل منصة استثنائية لتعميق العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والحكومات العالمية.

وأضاف أن العلاقات العميقة بين دولة الإمارات وسويسرا ترجع بتاريخها الوثيق لأكثر من 50 عاماً في مختلف المجالات أهمها المجال التجاري، حيث كانت دولة الإمارات الشريك الأهم لسويسرا في هذا المجال، فضلاً عن تأسيس الشركات السويسرية التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها للازدهار وتفعيل نشاطاتها الإقليمية من دولة الإمارات.

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