رئيس وزراء جورجيا: الإمارات نموذج يحتذى في التحول الرقمي والابتكار

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد إيراكلي غاريبا شفيلي، رئيس وزراء جمهورية جورجيا، أن الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في الابتكار والتكنولوجيا، مشيراً إلى أن بلاده تتخذ من الإمارات نموذجاً يحتذى به في التحول الرقمي والابتكار.

وقال، خلال جلسة رئيسية بعنوان "جورجيا.. فرص استثنائية لنمو اقتصادي مزدهر" ضمن فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2023، إن القمة تعكس استراتيجية دولة الإمارات في عقد شراكات فاعلة وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة وابتكار نماذج عمل جديدة لبناء مستقبل أفضل للبشرية.

تجربة ناجحة

وأضاف إيراكلي غاريبا شفيلي أن القمة تبرز تجربة الإمارات الرائدة والناجحة في الإدارة والقيادة الحكومية الطموحة، وتصميم الاستراتيجيات والخطط لضمان تحقيق التنمية المستدامة، وتشكيل رؤى جديدة للعمل الحكومي للنهوض بالقطاعات الحيوية وتحقيق الازدهار والتنمية البشرية.

وأوضح أن حكومة جورجيا تعمل على تطوير سياسات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، رغم الوضع الجيوسياسي غير المستقر والتحديات التي تواجهها المنطقة، قال: "شهدنا نشاطاً اقتصادياً متنامياً في عدد من القطاعات مثل النقل والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والبناء والطاقة، والسياحة وغيرها".

ولفت إلى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى جورجيا، حيث وفرت 230 ألف فرصة عمل، وأسهمت في كبح جماح التضخم عند 9.4% في عام 2022.

وأشار إلى تنفيذ مشاريع بنية تحتية للطاقة واللوجستيات لتحفيز الاقتصاد، وعقد شراكات مع الخبراء الدوليين والشركات الرائدة في العالم، وتوفير بيئية تنافسية لتوسيع أعمالها في القارة الأوروبية، حيث تتيح حكومة جورجيا للشركات الوصول إلى أكثر من 2.3 مليار عميل محتمل دون أي رسوم جمركية، بفضل اتفاقيات التجارة الحرة مع الصين وتركيا.

ونوه إيراكلي غاريبا شفيلي بأنه وفقاً لمسح الميزانية المفتوحة لشراكات الموازنة الدولية 2021، احتلت جورجيا المرتبة الأولى من بين 120 دولة في العالم في شفافية ميزانية الدولة، واستنادًا إلى تقييمات سياسة الاستثمار، ومؤشر إعادة التقييد التنظيمي، جاءت في المرتبة الثامنة بين أكثر من 80 دولة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز