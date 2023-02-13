مسؤولة أممية: الإمارات أدركت مبكراً أهمية الأمن الغذائي والمائي

المصدر: وام

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أكدت الدكتورة أسمهان الوافي، كبيرة العلماء في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، أن دولة الإمارات أدركت مبكراً أهمية الأمن الغذائي والمائي، لكونها من أولى الدول التي لديها استراتيجيات واضحة في تعزيز الأمن الغذائي، استناداً إلى الابتكار والإبداع في زيادة الإنتاج.

وقالت، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات 2023 التي انطلقت في دبي اليوم، إن العالم منذ عام 2017 يشهد ارتفاعاً في عدد الجوعى الذي وصل إلى 828 مليون جائع، فيما ارتفع العدد خلال العامين الماضيين فقط بنحو 150 مليون جائع جراء تداعيات جائحة " كوفيد 19".

وأضافت أن عام 2023 يشهد تحدياً في تأمين الغذاء العالمي نتيجة مشكلات الإمدادات وتأثيرات الاضطرابات الجيوسياسية العالمية.

وأكدت أن دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية بدأتا برنامج الابتكار الزراعي من أجل المناخ بمشاركة أكثر من 40 دولة بهدف استخدام التكنولوجيا لزيادة الإنتاج الزراعي، مشيرةً إلى أن أفريقيا التي تمتلك الموارد تنتج نحو 10% من إنتاج أوربا وكندا، وذلك بسبب عدم استخدام التكنولوجيا وفي حال استخدام التكنولوجيا يمكنها إنتاج أكثر من 6 مرات أضعاف إنتاجها الحالي.

ولفتت إلى أن مؤتمر الأطراف "كوب 28" الذي تستضيفه الإمارات بنهاية العام الحالي 2023 يشكّل منصة مهمة للوقوف على تحديات التغير المناخي ووضع الحلول المبتكرة والمشتركة من خلال طرح سياسات جديدة وحوكمة الموارد.

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