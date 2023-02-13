تفاهم استراتيجي بين بلدية دبي ومعهد إدارة المشاريع لتطوير الموارد البشرية

المصدر: البيان

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وقعت بلدية دبي مُذكرة تفاهم استراتيجية مع معهد إدارة المشاريع بهدف تطوير قدرات الموارد البشرية في إدارة المشاريع والمخاطر والرشاقة المؤسسية والتحول المؤسسي، وذلك لتعزيز ريادة البلدية دبي في هذه المجالات وتأهيل الموظفين، وتعزيز التعاون بين الطرفين وكذلك الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية.

وأُبرمت المُذكرة على هامش القمة العالمية للحكومات بحضور سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وبيير لو مان، الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد إدارة المشاريع، وغريس نجار، المدير العام لمعهد إدارة المشاريع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال داوود الهاجري: "تحرص بلدية دبي على تطوير شراكاتها وعلاقات التعاون الاستراتيجي مع مختلف الجهات الإقليمية والعالمية. وتُعدّ مُذكرة التفاهم مع معهد إدارة المشاريع، خطوة للاستفادة من خبرات وخدمات المعهد الرائد في هذا المجال. وتهدف إلى تعزيز ريادة بلدية دبي في إدارة وتنفيذ المشاريع والمحافظ بأسلوب احترافي، بما يدعم تحقيق الفوائد الاستراتيجية المرجوة منها.

كما تدعم خطط البلدية في تطوير القدرات البشرية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الضخمة للإمارة ومشاريع تخطيط وتصميم المدن الذكية ترجمةً لتوجّهات حكومة دبي الرامية إلى جعل دبي واحدةً من أذكى المدن وأكثرها استدامةً على مستوى العالم".

من جهته، قال بيير لو مان الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة معهد إدارة المشاريع: "تُظهر بلدية دبي التزاماً كبيراً نحو بناء وتعزيز قدرات مجتمعهم المهني، وهو ما يسير جنباً إلى جنب مع تمكين المجتمعات المحلية من معهد إدارة المشاريع للمساعدة في تشكيل المستقبل. نحن فخورون بنفس القدر بانضمام بلدية دبي الفائزة مؤخراً بجائزة أفضل مكتب إدارة مشاريع على مستوى العالم لعام 2022، إلى المجلس في معهد إدارة المشاريع لإيجاد فرص أكثر جدوى للتعلم والتواصل".

وتنصّ المُذكرة على تطوير قدرات الكادر البشري للبلدية، وتبادل الخبرات والمعارف والأبحاث العلمية والموارد المتوفرة لدى المعهد، بما يعزز من الرشاقة والمرونة المؤسسية، من خلال مشاركته في كتابة ونشر الأبحاث العلمية عن خبرات بلدية دبي في مجال إدارة المشاريع والبرامج والمحافظ ومكاتبها، واستضافة قيادات المعهد في الفعاليات المنظمة من قبل البلدية في هذا المجال، وإتاحة الفرصة لموظفي البلدية للحصول على الشهادات الاحترافية المقدمة من المعهد.

كما نصّت على إتاحة الفرصة أمام بلدية دبي للاطلاع على أحدث الممارسات والخدمات المقدمة من المعهد، ومناقشة التحديات عن طريق تفعيل التواصل والاجتماعات بين قيادات الطرفين، وتقديم ورش معرفية لموظفي البلدية عن طريق خبراء المعهد من حول العالم، إضافةً إلى دعم البلدية لتصبح شريك تدريب معتمد للمعهد ATP-Authorized Training Partner، وتسهيل أي الإجراءات اللازمة إن أمكن.

وعلى هامش الاتفاقية انضمت بلدية دبي إلى المجلس التنفيذي العالمي لإدارة المشاريع المنظم من قبل المعهد، والذي يساهم باستشراف المستقبل في مجال إدارة المشاريع والبرامج والمحافظ، وتقديم منصة لتبادل المعرفة والتواصل بين القياديين من أهم المؤسسات الريادية والمنظمات العالمية.

يذكر أن البلدية فازت بجائزة أفضل مكتب إدارة مشاريع على مستوى العالم لعام 2022، التي يقدمها المعهد، وذلك في الحفل الذي أقيم خلال القمة العالمية لإدارة المشاريع في الولايات المتحدة الأمريكية، لتكون البلدية أول جهة تحصد هذه الجائزة في الشرق الأوسط وآسيا، وذلك انعكاساً لجهودها في ترسيخ ثقافة الريادة والحوكمة المؤسسية التي تنتهجها.

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