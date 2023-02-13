الإمارات توقع اتفاقية مع شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة

المصدر: البيان

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أبرمت حكومة دولة الإمارات مع شبكة حلول التنمية المستدامة (SDSN) التابعة للأمم المتحدة، اتفاقية تفاهم وتعاون في مجال تعزيز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتم الإعلان عن توقيع الاتفاقية على هامش منتدى أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ والذي يعقد تحت مظلة القمة العالمية للحكومات 2023 والمنعقدة في دبي.

وقع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي عبد الله ناصر لوتاه، رئيس مجلس التنافسية نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ووقعها نيابة عن شبكة الحلول التنمية المستدامة البروفيسور جيفري ساكس، مدير شبكة حلول التنمية المستدامة، مدير مركز التنمية المستدامة في جامعة كولومبيا. وتأتي المذكرة تعزيزاً لإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2023 "عام الاستدامة".

نهج إماراتي

ومن جانبه قال عبد الله ناصر لوتاه، رئيس مجلس الإمارات للتنافسية نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة: "تعزز هذه الاتفاقية جهود الإمارات في تعزيز الشراكات على الصعيدين الإقليمي والدولي للتغلب على التحديات التي تواجه تحقيق أهداف الاستدامة، وكذلك لإبراز دور الدولة الرائد في إيجاد الحلول والمبادرات المبتكرة لدعم الجهود الأممية لتحقيق الأهداف العالمية للاستدامة على الساحة الدولية".

وتابع لوتاه: "إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للعام 2023 عاماً للاستدامة، يجسّد وبوضوح نهج الإمارات لتعزيز الاستدامة وعلى أعلى المستويات في الدولة، ويأتي توقيع الاتفاقية مع واحدة من أهم المؤسسات الأممية العاملة في مجال الاستدامة، امتداداً عالمياً لهذا النهج الإماراتي في ترسيخ أهداف الاستدامة، بما يوفره من فرص لتبادل المعرفة والخبرات مع واحدة من أرفع المؤسسات الأممية العاملة في مجال الاستدامة".

نموذج يحتذى

ومن جانبه قال البروفيسور جيفري ساكس، مدير شبكة حلول التنمية المستدامة: "تهدف الاتفاقية إلى تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية بين الطرفين في مجال أهداف التنمية المستدامة، وتعتبر مبادرة بارزة تُظهر التزام دولة بتعزيز التنمية المستدامة على مستوى العالم.

كونها تتيح الوصول إلى شبكة الأمم المتحدة الواسعة الجامعات ومراكز البحوث والتي يتجاوز عددها 1800جامعة ومركز بحوث".

وتابع ساكس: "نحن على ثقة في أن هذه الشراكة ستؤدي إلى تغيير هادف وإيجابي في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث ستزود الطرفين بالأدوات والمهارات والبيانات اللازمة لتنفيذ مبادرات التنمية المستدامة، على أساس النموذج الناجح لدولة الإمارات في جهودها العالمية لبناء مستقبل مستدام للجميع".

وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان معاً على تطوير جيل جديد من بيانات التنمية المستدامة، بما يوفر وسائل وأدوات التحليل التي تستخدم في رصد الأرض وتسخير التقنيات المتطورة لتحقيق الاستدامة. كما تعمل كذلك على تعزيز القدرات الوطنية والدولية لمسارات أهداف التنمية المستدامة من خلال تبادل السياسات وأنظمة الرصد القائمة على المعرفة والشبكات العلمية. كما ستوفر مذكرة التفاهم فرص التبادل المعرفي من خلال برامج التدريب ونقل الخبرات في مجال التنمية المستدامة.

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