الرئيس السيسي يثمن دور الإمارات الداعم لمصر في مختلف الظروف والأوقات

المصدر: البيان

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ثمن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، دور دولة الإمارات الداعم لمصر في مختلف الظروف والأوقات.

وقال السيسي في جلسة حوارية خلال القمة العالمية للحكومات في دبي إن المشروعات القومية وفرت 5 ملايين فرصة عمل للشعب المصري.

وشدد السيسي، على أن العمل والصبر والتضحية عوامل رئيسية لنجاح الدول والمجتمعات.

وأشار إلى أن مصر واجهت مجموعة من التحديات منذ 2011 من أهمها تحديات الطاقة والموارد.

وأوضح أن مصر تستهدف بناء 24 مدينة ذكية تتوافق مع متطلبات المستقبل.

وأوضح أن مصر نجحت في توفير 8 مليار دولار من خلال توفير شبكة نقل محدثة.



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