رئيس باراغواي يثمن دور الإمارات "النبيل" في دعم المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا

المصدر: البيان

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ثمن فخامة ماريو عبده بينيتز رئيس جمهورية باراغواي، الدور النبيل لدولة الإمارات في تقديم مختلف سبل الدعم للمتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا.

ودعا فخامته خلال القمة العالمية للحكومات التي انطلقت اليوم في دبي إلى تعزيز التعاون الوثيق بين الحكومات لتحقيق مصلحة الدول والشعوب.

وأشار إلى أن العالم شهد 3 تحديات رئيسة في السنوات الأخيرة شملت جائحة كوفيد 19 والأوضاع الجيوسياسية والتغير المناخي.

وقال:" وفقا لتوقعات البنك الدولي ستصل نسبة نمو اقتصاد الباراغواي إلى %5.2 خلال العام الجاري"، مشيرا إلى أن تجربة الجائحة علمتنا الكثير من الدروس أهمها تعزيز العمل الدولي المشترك وتبادل التجارب.

وأكد أن البارغواي تخطت تداعيات الجائحة بفضل برامج الإعانة الاجتماعية والدعم الحكومي للمتضررين.

وقال : " لدينا فرص استثمارية هامة في الأمن الغذائي وندعم الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي".

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