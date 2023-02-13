مختار ديوب: كوب 28 فرصة حقيقية لمناقشة قضايا التحول في الطاقة

المصدر: البيان

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أكد مختار ديوب، مدير عام مؤسسة التمويل الدولية، أن كوب 28 يمثل فرصة حقيقية لمناقشة قضايا التحول في الطاقة وتسخير التقنيات لدعم العمل المناخي.

وقال ديوب الذي كان يتحدث خلال القمة العالمية للحكومات التي انطلقت اليوم في دبي، إن هناك توافقا عالميا بشأن التحديات التي تواجه تمويل العمل المناخي.

وأضاف: " سنعمل على استثمار الموارد والسيولة لدى الدول لتحقيق القفزة المطلوبة في التمويل المناخي".

وأعتبر ديوب أن التحدي المستقبلي الذي سيواجهنا هو إمكانية الوصول إلى مصادر المياه، مؤكدا انه سيتم العمل على تناول تحديات الوصول إلى المياه وإيجاد الحلول الفاعلة بالتعاون مع الشركاء.

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