نجوزي إيوبالا: منظومة التجارة العالمية بحاجة لمزيد من آليات العمل المواجهة التحديات الطارئة

المصدر: البيان

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أكدت نجوزي أوكونجو إيوبالا، رئيسة منظمة التجارة العالمية ، أن منظومة التجارة العالمية بحاجة لمزيد من آليات العمل المواجهة التحديات الطارئة.

وقالت إيوبالا التي كانت تتحدث في القمة العالمية للحكومات التي انطلقت اليوم في دبي ، إن تأمين سلاسل الإمداد ضرورة دولية للمحافظة على مستويات تدفق التجارة العالمية.

وكشفت عن أن المنظمة توصلت إلى اتفاق متعدد الأطراف مؤخراً بشأن الاستدامة في منظمة جهود دولية لمواجهة الصيد الجائر بقيمة 22 مليار دولار.

وأشارت إلى أن المنظمة قدمت دعما ضمن برنامج الأغذية العالمي لملايين الأشخاص كما تسعى لتوفير 500 مليون دولار للدعم الزراعي.

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