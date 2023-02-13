البث المباشر لفعاليات القمة العالمية للحكومات 2023

المصدر: البيان

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تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" انطلقت في دبي اليوم، فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2023 بمشاركة نخبة من قادة الدول ورؤساء الحكومات وصناع القرار وأصحاب الفكر لاستشراف المستقبل ووضع الحلول الخلاقة والسباقة لأكثر قضايا البشرية إلحاحاً في جميع المجالات.

وتعقد القمة هذا العام أكثر من 220 جلسة يتحدث فيها 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، كما تستضيف 22 منتدى عالمياً تركز على وضع سياسات واستراتيجيات وخطط مستقبلية تعزز جاهزية الحكومات ومرونتها للمرحلة التالية من التطور.

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