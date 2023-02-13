القرقاوي: 90 % من الإنتاج الإعلامي مستقبلاً سيكون عبر "الذكاء الاصطناعي"

المصدر: البيان

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ألقى معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات الكلمة الافتتاحية للجلسة الرئيسية للقمة العالمية للحكومات 2023 بعنوان "10 سنوات من التحولات". وتناولت كلمة معاليه عدة محاور أهمها مستقبل الذكاء الاصطناعي والثورة التكنولوجية القادمة والتغيرات المناخية التي يشهدها كوكبنا.

وقال معاليه إن تبنّي الحكومات لتقنيات الذكاء الاصطناعي سيكون أمرًا حتميًّا، وتوقع أن يشهد العالم ثورة بيولوجية قادمة ستتفوق على الثورة التكنولوجية، وأن إنتاج أعمال الإعلام مستقبلًا سيكون في 90 % منه عبر "الذكاء الاصطناعي" دون الحاجة إلى تدخل بشري، وسيكون الصراع القادم في العالم صراعاً "تكنوسياسي" يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وتطرق معاليه إلى أزمة اللاجئين في العالم، مشيراً إلى أن العالم تخطى في 15 نوفمبر 2022 عتبة الـ 8 مليار نسمة، وأن أزمة اللجوء في المستقبل ستكون بسبب "التغيرات المناخية"، وسيشهد العالم تغيراً جذرياً في مفهوم الأمية والمهارات، وسيكون الأمي هو الشخص الذي لا يستطيع العيش والتعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي.

معالي محمد القرقاوي خلال الجلسة الافتتاحية لـ #القمة_العالمية_للحكومات : الذكاء الاصطناعي سيعطينا مهارات لم نكن نمتلكها@WorldGovSummit pic.twitter.com/MEoMkSQlyj — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 13, 2023

معالي محمد القرقاوي خلال الجلسة الافتتاحية لـ #القمة_العالمية_للحكومات : أهم التحولات التي ستغير العالم هي التغير المناخي@WorldGovSummit pic.twitter.com/Jkuc7hkZuF — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 13, 2023

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